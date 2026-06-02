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Huixquilucan, Méx.- Fue una mujer de 40 años la víctima que falleció a causa de la inundación que se registró en Huixquilucan, derivado del desbordamiento del Río La Coyotera por la lluvia que cayó la noche del lunes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el deceso de esta persona, quien se encontraba en el lobby de uno de los inmuebles ubicado en Hacienda de las Golondrinas.
El agua ascendió a casi dos metros de altura lo que provocó que la persona perdiera la vida por ahogamiento.
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Contabilizan los daños
Esta mañana, los residentes de Hacienda las Golondrinas continúan contabilizando los daños, entre ellos varios vehículos que quedaron bajo el agua y que hoy se encuentran inservibles.
Asimismo, habitantes reportaron a EL UNIVERSAL que en una vivienda de la zona dos jóvenes quedaron atrapados al no poder abrir las puertas debido a que el nivel del agua subió hasta el primer nivel del inmueble y las chapas de la puerta de dañaron. Permanecen a la espera de un cerrajero para poder salir.
Los vecinos señalaron que “no es la primera vez que sucede. La inundación no había tenido la proporción desmedida que tuvo el día de ayer”.
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Grupo Tláloc relizan labores de desazolve
En la zona, personal de Grupo Tláloc acudió para realizar labores de desazolve y limpieza en al menos cinco viviendas que resultaron inundadas, informó la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
De acuerdo con el Ayuntamiento, la lluvia ocasionó inundaciones en San Fernando, donde el agua alcanzó alrededor de 30 centímetros e ingresó a patios de viviendas.
También se reportaron encharcamientos de más de 50 centímetros en Santiago Yancuitlalpan y Jesús del Monte.
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La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informó que la circulación quedó restablecida en las vialidades afectadas luego de los trabajos realizados por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.
Las labores se realizaron en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan.
LL
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