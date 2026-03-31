Toluca, Estado de México.- Elementos del Grupo Tláloc han retirado mil 900 metros cúbicos de lodo y basura del Periférico Norte, para prevenir inundaciones en esta importante arteria vehicular en la próxima temporada de lluvias.

Los trabajos se realizan por la noche y forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial que es rehabilitada desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.

A los elementos de este grupo se ha unido personal de los municipios de Atizapán de Zaragoza. Naucalpan, Tlanepantla y Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con un comunicado emitido por la autoridad mexiquense, a la fecha, se han retirado mil 900 metros cúbicos de desechos, volumen equivalente a llenar 45 albercas caseras. Con ello, se alcanza un avance del 60 por ciento en las labores de desazolve.

Además las acciones incluyen la limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y rejillas, así como el desazolve, lo que permite optimizar el funcionamiento de la red de drenaje del Periférico Norte y la Autopista México-Querétaro, en ambos sentidos.

Para evitar afectaciones a la circulación en una de las vialidades más transitadas del Valle de México, los trabajos se realizan en horario nocturno.

Estas labores forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y se integran al proyecto de rehabilitación del Periférico Norte, que registra un avance del 80 por ciento.

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