Huixquilucan, Méx.- El desbordamiento del Río La Coyotera, a causa de una lluvia de 104 milímetros, provocó inundaciones en distintas zonas de Huixquilucan la noche de este lunes, informaron autoridades del Ayuntamiento.

La precipitación se registró alrededor de las 19:00 horas en la zona limítrofe entre Huixquilucan y Cuajimalpa, de acuerdo con la información municipal.

El desbordamiento del río ocurrió a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, lo que afectó la circulación en las avenidas Hueyetlaco y Hacienda del Ciervo. En el lugar, tres automóviles quedaron atrapados, sin ocupantes.

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Inundación en Huixquilucan requirió el uso de lanchas para labores de desazolve. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En San Fernando se registró la caída de una barda en un predio ubicado en la calle Cove. Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. En esta zona, el agua alcanzó alrededor de 30 centímetros e ingresó a patios de viviendas.

También se reportaron encharcamientos de más de 50 centímetros en Santiago Yancuitlalpan, a la altura del verificentro, lo que impidió el acceso desde Jesús del Monte durante cerca de dos horas.

En la comunidad de Jesús del Monte se registraron anegaciones a la altura del fraccionamiento Villa del Lago, mientras que en el fraccionamiento Los Yaquis una barda cayó sobre una camioneta. No se reportaron personas lesionadas.

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Fraccionamiento inundado en Huixquilucan. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Además, en Hacienda Martín Caballero y Hacienda del Rocío se registró la caída de dos árboles.

Autoridades municipales informaron que personal de emergencia realizó labores para atender los puntos afectados y liberar la circulación.

A las 22:00 horas, el nivel del agua disminuyó en las zonas con anegaciones y continuaban los trabajos de limpieza, principalmente en la avenida Hacienda del Ciervo.

Lluvias dejan inundaciones y vehículos bajo el agua

De acuerdo con reportes difundidos por habitantes en redes sociales, las afectaciones por inundaciones se presentaron en Zacamulpa, Jesús del Monte, Interlomas y Santiago Yancuitlalpan.

Las imágenes publicadas por vecinos muestran vialidades cubiertas por agua y vehículos atrapados en distintos puntos del municipio.

En algunos casos, el nivel del agua alcanzó hasta la mitad de los automóviles.

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Autoridades de Huixquilucan realizan labores de limpieza. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Automovilistas quedaron varados en medio de las inundaciones y algunos decidieron subir al toldo de sus automóviles mientras descendía el nivel del agua.

En Jesús del Monte y la zona de Interlomas, vecinos reportaron complicaciones para circular debido a la acumulación de agua en avenidas y calles.

En un hospital privado, habitantes reportaron la inundación del estacionamiento. Las imágenes difundidas muestran vehículos dentro del área afectada por el agua.

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Estacionamiento inundado en hospital privado. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Personal de Bomberos y del Organismo de Agua Potable de Huixquilucan han sido desplegados a las zonas afectadas para realizar labores de desazolve y limpieza ante las inundaciones que se registraron está noche, informaron autoridades del Ayuntamiento.

Autoridades de Huixquilucan realizan labores de desazolve. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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