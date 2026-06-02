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Banamex informó que este martes 2 de junio sus sucursales ubicadas en el estado de Yucatán suspenderán operaciones a las 14:00 horas, como medida preventiva ante las intensas lluvias que se han registrado en la entidad durante los últimos días.
La institución financiera señaló que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades para proteger a la población y con el objetivo de salvaguardar la integridad de clientes y colaboradores ante las condiciones meteorológicas que continúan presentándose en la región.
El banco indicó que la medida aplicará únicamente durante este día y que el servicio se reanudará mañana en su horario habitual, de 9:00 a 16:00 horas.
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Banamex destacó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y continuará actuando de manera preventiva y en coordinación con las autoridades competentes para atender cualquier eventualidad relacionada con el clima.
Asimismo, recordó a sus clientes que pueden realizar operaciones bancarias a través de sus canales digitales, como la App Banamex y BancaNet, además de utilizar la red de cajeros automáticos disponibles.
La institución recomendó a la población mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.
Santander no abrió sucursales en Yucatán
Además, las sucursales de Santander en Yucatán no abrieron este martes en atención a lo dispuesto por las autoridades debido a la situación climática en la entidad.
De acuerdo con la institución financiera, los clientes tienen acceso a su app, banca en línea y contact center. Los cajeros automáticos están funcionando y se tiene la red de corresponsales en tiendas de conveniencia.
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ss
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