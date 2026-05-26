En el pronóstico para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en dos entidades y fuertes en otros 12 estados del norte, centro y sureste del país.

Además, se prevé que la ola de calor continúe en once estados, principalmente en la costa del pacífico.

Estados donde se presentarán lluvias

Las lluvias fuertes con puntuales intensas, con precipitaciones de 75 a 150 mm, tendrán lugar durante el día en Tamaulipas y San Luis Potosí.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), en Nuevo León, Oaxaca y Chiapas.

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Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados que presentarán ola de calor

Sobre la ola de calor, durante este martes impactará los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero Oaxaca Chiapas, además de Campeche y Yucatán.

El meteorológico también advierte sobre condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

LL