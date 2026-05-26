Las máquinas tragamonedas se han convertido en una importante fuente de ingresos para grupos criminales.

De acuerdo con estimaciones de comerciantes, una máquina puede recaudar hasta 3 mil pesos al día.

Señalan que los criminales llegan a una tienda a instalar las máquinas —sin importar el consentimiento de los comerciantes— y la gente llega sola a poner su dinero.

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Es un negocio que se ha extendido en gran parte del país, al igual que los operativos de autoridades estatales y federales para retirarlas y destruirlas.

De acuerdo con datos de la la Secretaría de Marina (Semar), el decomiso de estas máquinas ha ido en aumento.

En 2024 se documentaron 309 incautaciones y en 2025 fueron mil 629, un incremento de 427%.

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Según estadísticas de la propia dependencia, siete estados de la República concentran los aseguramientos: Sinaloa, con mil 268; Michoacán, 278; Nayarit, 258; Sonora, 187; Veracruz, 101, y Baja California Sur, con 48.

Pero no son los únicos, también se cuentan decomisos de autoridades estatales y federales en Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Chihuahua, Baja California y Durango.

Este no es un problema nuevo, pero se ha visto un incremento en los últimos años. Autoridades estatales y federales han señalado que estos dispositivos se imponen a comerciantes mediante amenazas y extorsión, convirtiendo negocios cotidianos en puntos de riesgo para las comunidades.

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Por otra parte, buscan enganchar a niños y jóvenes en la adicción al juego.

En febrero pasado se hizo viral un video en el que elementos de la Guardia Nacional golpearon a un hombre en un local de máquinas tragamonedas de Aguascalientes y se llevaron 400 mil pesos.

Centros de crimen

En Michoacán, entre 2020 y 2021 los sitios de máquinas tragamonedas fueron puntos de ataques armados.

En febrero de 2020, en Uruapan, sicarios mataron a nueve personas en un local de “maquinitas”; entre las víctimas había cuatro menores de edad. En mayo de 2021, en el mismo municipio, dos personas fueron asesinadas en otro establecimiento.