Célida López y Javier Lamarque encabezan la contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura de Sonora. De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, ambos perfiles obtienen 26% de la preferencia efectiva.

Lorenia Valles se coloca en segundo lugar, con 22%, seguida de María Dolores del Río, con 19%, y Froylán Gámez, con 7%.

El 33% de las y los sonorenses considera que Javier Lamarque es la figura más cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le siguen Lorenia Valles, con 23%; Célida López, 21%; María Dolores del Río, 14%, y Froylán Gámez, con 9%.

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Además, Javier Lamarque es el personaje que más asocian las y los sonorenses con el partido Morena, con 19% de las menciones. Le siguen Célida López, con 18%; Lorenia Valles, 13%; María Dolores del Río, 11%, y Froylán Gámez, 6%.

Si hoy fueran las elecciones para la gubernatura de Sonora, Morena alcanzaría 52% de la preferencia efectiva. PAN y PRI obtendrían 13% cada uno, mientras que Movimiento Ciudadano registraría 12%. La encuesta también midió el saldo de opinión de los partidos políticos. Morena y Movimiento Ciudadano son las únicas fuerzas con balances positivos, con +44 y +11, respectivamente. El resto de los partidos presenta saldos negativos.

Finalmente, la afinidad partidista también favorece a Morena, con 42% de identificación. El PAN tiene 11%; Movimiento Ciudadano, 10%, y PRI, 9%. Más abajo aparecen PT y PVEM, con 3% cada uno, así como el Partido Sonorense, con 1%. El 16% se declara apartidista.

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Se realizaron mil 10 entrevistas cara a cara en viviendas a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector vigente en el estado de Sonora, del 12 al 18 de mayo de 2026. Los resultados presentan un margen de error de +/-3.10%, con un nivel de confianza de 95%.