Addis Tuñón pretende mandar un mensaje claro a sus detractores, quienes han visto con suspicacia el hecho de que ahora sea la tutriz (mujer nombrada legalmente para ejercer la tutela de un menor), de José Julián Figueroa, al ser destituida por la ley su abuela Maribel Guardia de dicha figura.

“Apostaron a que Imelda estaba sola, y en ese momento tenían razón, y respondiendo a Maribel, si en ese momento éramos distantes nos volvimos cercanos, así como los cercanos a Imelda se volvieron distantes”, expresó la periodista.

Addis explicó que no fue Imelda Tuñón quien le pidió entrar a la terna, sino el equipo de abogados que la representa y que está encabezado por el licenciado Antonio Lozano Gracia, quienes también presentaron a la mamá de Imelda y a un abogado cercano al caso, pero fue el juez en el Estado de Morelos, quien decidió que la más adecuada era la periodista.

Imelda Garza, mamá del nieto de Maribel, es sobrina de Addis. Foto: CLASOS e Instagram

“La consideró la más adecuada en términos de su relación con el niño y la posibilidad que tiene de estar atenta a las necesidades del menor”, explicó el abogado Lozano Gracia.

Tuñón comentó respecto al argumento de Maribel Guardia, sobre que nunca convivió con José Julián en los ocho años que estuvo viviendo con ella, que ella acreditó ante el juez la cercanía con el niño y por lo tanto no tiene que demostrarlo a nadie más.

“Sobre el conflicto de intereses, ella era la tutriz y su esposo el albacea, pero ninguno de los dos cumplió, y a pesar de esto Maribel sigue solicitando la custodia del niño, además denunció a Imelda, entonces si hablamos de conflicto de intereses pues creo que eso no debería preocuparle”, afirmó Tuñón.

Aclaró, en respuesta a quienes han dicho que está buscando beneficiarse de este caso, que no deben preocuparse, ya que por este cargo no recibe retribución monetaria.

“Tenía la opción de estar cómoda y no involucrarme, o enfrentar la situación de acuerdo a mi criterio y mi ética y mis cariños, opté por lo segundo, desde entonces he sido atacada, pero no tengo problema con eso”, comentó Addis.

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