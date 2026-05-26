La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió y turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise la trayectoria de las candidaturas a cargos de elección popular, con el fin de evitar que sean postulados perfiles ligados al crimen organizado o con antecedentes penales.

En la sesión de este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dio cuenta de la recepción del documento. “Hago de su conocimiento que recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remitió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

“Con fundamento en la fracción III del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en aplicación supletoria del numeral 2, del artículo 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó a la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, el pasado 22 de mayo”, puntualizó la legisladora.

Durante la sesión, nuevamente senadores y diputados de los grupos parlamentarios oficialistas y de la oposición debatieron sobre los casos Chihuahua y Sinaloa, acusándose mutuamente de nexos con el narcotráfico.

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña negó que haya una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien le exigió dar a conocer toda la información sobre la participación de elementos de la CIA en esa entidad.

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