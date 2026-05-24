Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora cumplimentó una nueva orden de aprehensión en reclusión contra Daniel “N”, acusado de presuntamente defraudar a personas adultas mayores mediante falsas promesas de incrementar sus pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Sonora (IMSS).

El imputado ya enfrenta un proceso penal y permanece bajo prisión preventiva justificada por fraude en perjuicio de 28 víctimas en Hermosillo; todas las personas buscaban mejorar sus ingresos por retiro laboral.

La nueva acción judicial se derivó de la denuncia presentada por otra víctima, quien aseguró haber entregado 275 mil pesos al señalado, luego de que éste le prometiera aumentar hasta en un 200% su pensión en un plazo de cuatro meses.

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De acuerdo con las investigaciones, el dinero fue depositado a nombre de una empresa utilizada para ofrecer supuestos servicios de gestión y mejora de pensiones; sin embargo, el trámite nunca se realizó y el recurso económico no fue devuelto.

La orden de aprehensión fue ejecutada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) donde Daniel “N” permanece recluido por el proceso penal que ya enfrenta.

En las próximas horas será presentado nuevamente ante un juez para la formulación de una nueva imputación.

La Fiscalía de Sonora señaló que continuará con las investigaciones para llevar ante la justicia a quienes se aprovechan de adultos mayores mediante esquemas de fraude patrimonial y engaños relacionados con trámites de pensión.

LL