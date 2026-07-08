A partir de la publicación de un adelanto de su libro "Borderlands. My fight for an inclusive America" y la difusión de nuevas imágenes del avión en el cual fue llevado el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, el exembajador de EU en México, Ken Salazar, entró al ojo del huracán.

En "Borderlands. My fight for an inclusive America" -traducido al español "Zonas fronterizas: Mi pelea por una América inclusiva"- afirmó que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) teme lo que el cofundador del Cártel de Sinaloa confiese ante las autoridades estadounidenses.

Zambada fue arrestado en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 25 de julio de 2023 por agentes norteamericanos por acusaciones de crimen organizado. Además, defendió sus críticas a la reforma al Poder Judicial.

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Sheinbaum reacciona a adelanto del libro

Durante su conferencia de prensa del pasado 22 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar a la publicación de la obra, el próximo 28 de julio, y comentó que más bien la preocupación de este exmandatario federal era la intervención de Estados Unidos en el país.

"Era esa su preocupación, en todo caso por la injerencia y la violación a la soberanía de México", dijo. La Mandataria federal alistó un informe acerca de la captura de Zambada, el cual fue presentado en su rueda de prensa del 7 de julio y cuestionó si Salazar había mentido.

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, exigió verdad y justicia por el asunto de "El Mayo". La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el exembajador estadounidense presuntamente incurrió en irregularidades al dar a conocer datos de esta captura.

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FGR descarta acciones contra Salazar

En conferencia de prensa, Ernestina Godoy recordó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México declaró que el gobierno estadounidense no había intervenido en los arrestos de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

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Advirtió que, de confirmarse la participación del Buró Federal de Investigación (FBI), se estaría ante "graves violaciones al derecho mexicano e internacional". En contraste, el fiscal de control competencial, Raúl Armando Jiménez, descartó acciones legales contra Salazar.

"Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales", comentó Godoy.

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Salazar responde a Sheinbaum

A través de su cuenta de X, Ken Salazar le contestó a Sheinbaum sobre el caso y reafirmó que, en su momento, junto al fiscal general Merrick Garland, informó al gobierno mexicano acerca del arresto de Ismael "El Mayo" Zambada y uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López.

"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad", sostuvo.

En el pasado, con destino a la conclusión de la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de igual forma hubo tensiones.

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Nombramiento como embajador de EU en México

El 15 de junio de 2021, el en aquel entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Kenneth "Ken" Lee Salazar como titular de la Embajada de EU en México, el cual fue ratificado por el Senado estadounidense el 11 de agosto de dicho año.

El mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada entonces por parte de Marcelo Ebrard, celebró la ratificación. "Reafirmamos nuestra disposición por seguir fortaleciendo la relación bilateral y continuar trabajando en beneficio de nuestros pueblos", expresó.

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Salazar asumió este cargo a partir del 14 de septiembre de 2021 y hasta el 7 de enero de 2025, durante el cual acudía a la residencia oficial del exmandatario federal con el fin de abordar temas de la agenda bilateral, como economía y migración.

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A pesar de lo dicho anteriormente, la relación con López Obrador comenzó a tensarse debido a temáticas como la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y la reforma al Poder Judicial.

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Captura de Ismael "El Mayo" Zambada

El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada fue arrestado en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 25 de julio de 2024 por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigación (FBI), que lo esperaban en la pista de aterrizaje, a la par que él y uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López, iban a bordo de un avión que partió de Sinaloa, México.

De acuerdo con una carta del cofundador del Cártel de Sinaloa, difundida algunos días después de su captura, había sido traicionado por parte de Guzmán López, quien lo citó a una reunión para inspeccionar propiedades en la frontera.

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Durante su conferencia de prensa mañanera, el en aquel entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que, a pesar de que no participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ni la Secretaría de Marina (Semar), "es una avance importante para combatir al narcotráfico".

Ken Salazar niega participación de EU

El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó la participación de algún agente estadounidense en esta captura.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", dijo.

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Para entonces, la Fiscalía General de la República (FGR), en aquel entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, había abierto una carpeta de investigación por los crímenes alrededor de dicho caso, como posible vuelo ilegal, privación de la libertad, traición a la patria, "y lo que resulte". Lo anterior fue apoyado por el exmandatario federal.

Salazar critica reforma judicial

A esto último se sumó la crítica de Salazar a la reforma judicial, impulsada por López Obrador y cuyo decreto firmó el 15 de septiembre de 2024 con las finalidades de publicar su aprobación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y celebrar la primera elección judicial el 1 de junio de 2025.

El 22 de agosto, Salazar comentó que dicha reforma consistía en un peligro para la democracia y el T-MEC al abrir la puerta a jueces con presuntos nexos con el crimen organizado o inexpertos.

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"La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá el Poder Judicial", declaró.

Tras las críticas, el en aquel entonces presidente mexicano anunció en su conferencia de prensa matutina del 27 de agosto del mismo año una pausa con la Embajada de Estados Unidos en México y Ken Salazar.

"Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay una pausa con la embajada", dijo.

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