El exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar afirma en un nuevo libro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de lo que Ismael "El Mayo" Zambada pueda revelar a las autoridades estadounidenses; critica el caos migratorio de la administración de Joe Biden y propone una "nueva alianza" con Canadá y México.

Medios internacionales y nacionales han publicado extractos del libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America (Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva), de la editorial BenBella Books, que se publica el 28 de julio.

Los extractos reflejan el distanciamiento que hubo al final entre Salazar y el gobierno de López Obrador, pero también la división que se gestó en el Partido Demócrata con las políticas y la decisión del presidente Joe Biden de mantener su candidatura a pesar de sus debilidades, y hablan de la visión que tiene Salazar para la relación con México, y con Canadá.

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Salazar alude a un empresario y confidente de López Obrador, a quien identifica solamente como "El Susurrador", que en agosto de 2024 le dijo al entonces embajador de Estados Unidos que la captura de "El Mayo" por parte de las autoridades estadounidenses, en julio de 2024, tenía muy preocupado al presidente mexicano.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Cuartoscuro

"Él era un prominente empresario mexicano que de vez en cuando me daba consejos, pero principalmente era alguien que le susurraba al oído a AMLO. Era un amigo y confidente del presidente mexicano", dice Salazar en el libro.

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El empresario afirmó al embajador que López Obrador estaba "muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo', me dijo. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera 'soltar la sopa' sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos".

Salazar, quien comenzó su gestión como una figura muy cercana de López Obrador, pero terminó distanciado de éste, defendió sus críticas a la política de abrazos, no balazos, que el embajador dijo que "fracasó", y a la reforma judicial.

"Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos... Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles", señala en el libro.

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Ciudad de México 17 diciembre 2024 El embajador de Estados Unidos,Ken Salazar encabezado está mañana la ceremonia de dedicación de la nueva embajada ubicada en avenida Legaria en la colonia Irrigación. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Contra el "proyecto de borrado" de Trump

Salazar también lanza duras críticas al gobierno de Donald Trump por la división que, asegura, ha causado en el país y lo que llama "proyecto de borrado" del republicano: el desmantelamiento de la diversidad, la inclusión y las normas que limitaban a sus predecesores de la era moderna.

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Frente a esa división, Salazar propone una "Nueva Alianza Estadounidense" entre Estados Unidos, Canadá y México para construir una "potencia económica y democrática unificada".

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La idea, detalla en el libro, es que Estados Unidos, Canadá y México integren sus cadenas de suministro, patrullen conjuntamente sus fronteras comunes y promuevan intercambios culturales y educativos.

Tampoco los demócratas salen bien librados en el libro, en el que Salazar expresa su frustración con la administración Biden por no haber respondido antes al creciente número de personas que cruzan la frontera con México y por no haber nombrado a un "zar" migratorio, como él había defendido. Y cuando Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para encargarse del tema, tampoco pasó gran cosa, lamenta el demócrata. "Su designación no tuvo efecto en los flujos migratorios", dice.

Grupos de migrantes centroamericanos son deportados desde Estados Unidos a México, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

La frontera era "anticuada, con pocos recursos, subdesarrollada, insegura y en mal estado", expresa Salazar en el libro. "En esto, Trump tenía razón".

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"Hubo un fracaso político a la hora de comprender la realidad de la crisis en la frontera y las consecuencias políticas que esto tendría para los demócratas en las elecciones de 2024", señala el exembajador, para quien, cuando Biden finalmente tomó medidas migratorias, "era demasiado tarde".

Salazar confiesa que pensó lanzar su candidatura cuando Biden se retiró de la contienda, pero no pudo hacerlo porque el Partido Demócrata decidió nominar a Harris, en lugar de sostener primarias. Para el exembajador, eso fue un "error".

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Entrevistado por Politico y el Denver Post, Salazar rechazó decir si el libro, y las políticas que en él delinea son parte de una plataforma para una eventual candidatura suya para las elecciones en 2028.

"Mireya, mi nieta, siempre me dice: 'Una cosa a la vez'. En este momento, el mensaje se centra en las zonas fronterizas, la plataforma para las zonas fronterizas", dijo Salazar al Denver Post.

"No puedo ver más allá de la realidad de que tenemos elecciones en noviembre de 2026, y van a pasar muchas cosas este año", dijo a Politico, aludiendo a las elecciones de medio término. "De cara al futuro, quiero que esta plataforma para las zonas fronterizas forme parte de esa agenda para el futuro", añadió.

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