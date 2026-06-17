El vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió que su país se reserva “el derecho de emprender una acción militar en México” en caso de que necesiten “proteger al pueblo estadounidense”.

En un adelanto de la entrevista que transmitirá Univision el domingo 21 de junio, Vance dijo a la periodista Ilia Calderón que “no queremos hacer eso”, a menos que se trate, señaló, de un trabajo “en conjunto con el gobierno de México”, pero que Estados Unidos necesita “reservarse ese derecho”.

Calderón recordó a Vance que, antes de asumir como vicepresidente de Donald Trump, dijo que el presidente de Estados Unidos debía emprender acciones militares contra los cárteles de la droga en México, y que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier posibilidad de ataques militares estadounidenses en suelo mexicano y advertido que esa es la “línea roja” que no debe cruzar Estados Unidos.

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“¿Estados Unidos respetará esa línea roja?”, preguntó la periodista.

“Lo que queremos hacer es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que puedan encargarse ellas mismas de los cárteles”, respondió Vance.

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“Por supuesto”, añadió, “tendremos que tomar medidas defensivas para proteger al pueblo”.

Insistió en que el gobierno de Estados Unidos quiere “trabajar con el de México, pero realmente necesitamos eliminar a estos cárteles. Son organizaciones muy, muy malas”.

Vance dijo que siendo senador, en la administración de Joe Biden, expresó su preocupación de que los cárteles tenían “vía libre en México durante el gobierno de Biden porque tenían mucho dinero. Es como una enorme organización terrorista que recibía tanto dinero de Estados Unidos por el tráfico de drogas, el tráfico sexual. Esos cárteles se volvieron muy poderosos”.

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Aseguró que el gobierno de Trump quiere “ayudar al gobierno y al pueblo mexicanos a reducir el poder de esos cárteles”.

México, dijo, “es un país increíble. La belleza natural, el ingenio de la gente. Hay grandes beneficios económicos ahí”. Sin embargo, acotó, “los cárteles son como un cáncer para México. Queremos ayudarles a lidiar con eso”.

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Cuando Calderón insistió en si eso es un “sí” o un “no” a una acción militar en México, fue cuando Vance dijo que Estados Unidos “emprendería acciones militares si sentimos que tenemos que proteger a nuestra gente”, aunque subrayó que no es lo que Estados Unidos quiere hacer.

“Pero tenemos que reservarnos el derecho” a actuar, manifestó. “Por poner un ejemplo: si hay un cártel mexicano de drogas que tiene un enorme cargamento de armas y fentanilo que está a punto de entrar a Estados Unidos y la única forma de detenerlo es ir tras ese cártel, por supuesto que tenemos que ir tras ese cártel”.

Vance detalló que “nos encantaría trabajar con el gobierno de México, pero tenemos que defender a nuestra gente”.

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Sus palabras se producen horas después de que el presidente Trump dijera que el gobierno mexicano “perdió el control del país”, repitiera que “los cárteles controlan México” y que ahora Estados Unidos va por las drogas que llegan a Estados Unidos por tierra. “Vienen de México”, dijo.

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