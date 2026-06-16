En medio de la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), José Ignacio Zaragoza Ambrosi, dijo que es importante que trabajen conjuntamente ambos países en temas aduaneros y cadenas de suministro a fin de fortalecer el comercio regional.

De visita por Washington, D.C., el representante de la Confederación dijo que "el comercio se fortalece con el trabajo en equipo binacional. Las aduanas mexicanas están preparadas para continuar facilitando el intercambio comercial y responder a los retos que plantea la nueva dinámica económica de América del Norte".

Ambrosi se reunió con la directora de Aduanas y Asuntos Comerciales de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Leah R. Liston, con quien platicó sobre la importancia de la colaboración de ambas partes “para fortalecer el comercio regional y garantizar cadenas de suministro más eficientes y seguras”.

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Explicó que “los Agentes Aduanales de México representan hoy más que nunca un eslabón estratégico para el intercambio comercial entre ambos países”.

Durante su visita con representantes comerciales y aduanales de Estados Unidos, Ambrosi afirmó que “los Agentes Aduanales de México representan un aliado fundamental del comercio internacional. Hoy son profesionales más preparados, autorregulados y plenamente inmersos en los procesos de digitalización aduanera, elementos esenciales para fortalecer la competitividad y la relación comercial entre nuestras naciones".

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En momentos en que, en Washington, D.C. se realizan las reuniones técnicas de la segunda ronda de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ambrosi se reunió también con la Executive Assistant Commissioner de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Susan S. Thomas.

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En un comunicado, la CAAAREM aseguró que “la visita cobra especial relevancia al desarrollarse en un momento clave para la revisión y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación comercial contemplados en el T-MEC, así como en las diversas mesas de diálogo que mantienen México y Estados Unidos en materia económica y aduanera”.

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