La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza hacia un esquema con mayor peso de las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, mientras que alcanzar acuerdos en sectores sensibles como automóviles, acero, energía y reglas de origen será uno de los principales retos del proceso, advirtió Moody’s Ratings.

La calificadora señaló que la fase inicial de las negociaciones entre ambos países concluyó en mayo con un calendario definido de trabajo, lo que refuerza su expectativa de que México mantendrá el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Sin embargo, consideró cada vez más probable que algunos temas sean resueltos mediante acuerdos bilaterales o mecanismos paralelos, debido a la ausencia de Canadá en el cronograma anunciado y a que las conversaciones se extenderán más allá de la fecha formal de revisión del tratado, prevista para el 1 de julio.

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Moody’s indicó que, aunque la probabilidad de abandonar el esquema trilateral sigue siendo baja, el gobierno estadounidense parece impulsar negociaciones diferenciadas con cada uno de sus socios comerciales. Además, la estructura escalonada de las rondas de diálogo sugiere un proceso más amplio y complejo, influido también por la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Automóviles y acero enfrentan más riesgos en revisión del T-MEC

La firma destacó que los sectores automotriz y siderúrgico enfrentan los mayores riesgos durante la revisión. Explicó que los automóviles están expuestos a reglas de origen más estrictas y a aranceles globales de 25%, mientras que el acero mexicano enfrenta tarifas de 50% bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense. En ambos casos, la alta integración de las cadenas de suministro en América del Norte amplifica los posibles efectos sobre la producción y el comercio regional.

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“Probablemente resultará difícil alcanzar un acuerdo en áreas críticas, incluyendo automóviles, acero, energía y reglas de origen. El enfoque transaccional de EU y la ampliación de la agenda comercial para incluir otros temas como los cruces fronterizos ilegales, el narcotráfico y la aplicación de la ley añaden fricción al proceso de revisión.

"Un endurecimiento de las normas, la imposición de aranceles y una mayor condicionalidad de políticas podrían retrasar un acuerdo y afectar la inversión, el comercio y el crecimiento de México a mediano plazo”, explicó la calificadora.

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Factores que podrían complicar negociaciones del T-MEC

En materia energética, Moody’s advirtió que el modelo de participación estatal impulsado por México podría entrar en conflicto con las demandas de Estados Unidos para garantizar acceso no discriminatorio a los mercados. A ello se suman diferencias en temas laborales, mecanismos de cumplimiento y resolución de controversias, que podrían complicar aún más las negociaciones.

La calificadora añadió que la agenda comercial también incorpora asuntos ajenos al intercambio de mercancías, como migración irregular, combate al narcotráfico, seguridad, minerales críticos, comercio digital y gobernanza de la inteligencia artificial, factores que añaden presión a la revisión del acuerdo.

Pese a estos desafíos, Moody’s mantiene como escenario base la continuidad de las preferencias comerciales para México. Destacó que alrededor de 90% del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se beneficia de las disposiciones del T-MEC y que los productos que cumplen con las reglas del tratado continúan exentos de varios de los aranceles aplicados recientemente por Washington.

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No obstante, advirtió que el endurecimiento de reglas de origen, la imposición de nuevos aranceles o una mayor condicionalidad en materia de políticas públicas podrían retrasar un acuerdo definitivo y afectar la inversión, el comercio y el crecimiento económico de México en el mediano plazo.

Además, consideró probable que, independientemente del resultado de las negociaciones, el entorno comercial en América del Norte continúe marcado por la volatilidad y la incertidumbre regulatoria.

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