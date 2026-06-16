El Índice de Mercados Abiertos 2026 de la International Chamber of Commerce (ICC) muestra que las economías de los países que integran el G-7 registran impactos por la volatilidad de las políticas de apertura comercial y por la implementación desigual que hay en la práctica.

En momentos en que se realiza la reunión anual del G-7, el ICC dijo que la apertura de las economías varía entre países de acuerdo con la evaluación que se les hace, en la que seis son los países más abiertos y uno, el menos abierto.

Con la puntuación más alta aparece Reino Unido con 4.7 puntos, le sigue Canadá con 4.5, Alemania con 4.4, Francia con 4.3, Japón con 4.2, Italia con 3.9 y, en el último lugar, Estados Unidos con 3.3 puntos.

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El estudio analiza cinco componentes: apertura de negociación observada, régimen de política comercial, apertura a la Inversión Extranjera Directa, comercio de servicios entregados digitalmente, volatilidad y deriva de la política comercial.

En general, encontraron que la apertura comercial refleja diferencias ligadas al tamaño de las economías, a la integración de las economías en el comercio global y a las medidas internas que se impongan al intercambio de bienes.

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Los regímenes de política comercial son relativamente similares, pero los resultados varían en función de los aranceles y medidas no arancelarias.

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La apertura a la IED es similar en los siete países; en el sector servicios digitales hay altos niveles de apertura y en la política comercial se observa volatilidad, lo que obstaculiza la llegada de inversiones y frena el comercio.

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ICC dijo que es prioritario para que los gobiernos mantengan y fortalezcan los mercados abiertos que se reduzca la volatilidad en la política comercial, incluida la causada por instrumentos fuera de la frontera junto con la liberalización de los servicios y marcos más predecibles para captar inversiones extranjeras.

Agregó que se considera que existe “la necesidad de preservar la apertura en el comercio digital, mejorar la facilitación del comercio y restaurar la seguridad jurídica mediante la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo una solución permanente sobre la moratoria del comercio electrónico”.

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