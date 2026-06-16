Évian, Francia.— El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que el estrecho de Ormuz habrá reabierto totalmente el viernes, después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Aunque el contenido del acuerdo no se ha divulgado, Irán indicó que las negociaciones deben comenzar como máximo dentro de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en cuestiones espinosas como su programa nuclear o las sanciones contra su economía.

Trump rechazó que Estados Unidos haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo.

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La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó ayer un alto funcionario de la administración de Trump.

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Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorándum de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

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En declaraciones previas a una cumbre del G7 en Francia, Trump dijo que el estrecho estará “completamente abierto” el viernes y añadió que no “cree” que haga falta “mucha ayuda” para mantener esa vía marítima crucial abierta. “Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz”, había afirmado antes en su red Truth Social.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo ante Trump que una veintena de países están dispuestos a aportar su contribución para que se restablezca la libre circulación en el estrecho de Ormuz.

“Aquí está la oferta, estamos a disposición”, señaló antes de insistir en que “tal vez no se querrá y tal vez no será necesario, pero en todo caso es una disposición que marca nuestra voluntad de ayudar”.

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Macron consideró que el acuerdo anunciado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra es “muy importante”, en primer lugar porque vendrá a solucionar el problema del programa nuclear iraní, que “es un asunto muy importante para la paz en todo el mundo”. También porque supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz y prevé también la paz en Líbano.

Trump se quejó de la falta de apoyo de Europa a la guerra en Irán, para después señalar que “no los necesitamos”.

Un pacto “muy general”

El vicepresidente JD Vance reconoció que el acuerdo preliminar carece de muchos detalles y lo describió como “un documento muy general” de aproximadamente una página y media de extensión.

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En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas.

“En varios asuntos tendremos que resolver estas cuestiones durante la fase de negociación técnica”, afirmó el vicepresidente.

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También rechazó las afirmaciones de Teherán acerca de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el periodo de conversaciones de 60 días.

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La agencia de noticias iraní Mehr había informado que Estados Unidos liberaría 12 mil millones de dólares en activos congelados de Irán antes del inicio de las negociaciones. Pero Vance alegó que cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Medio Oriente y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares.

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El ejército iraní ensalzó el acuerdo como una victoria, afirmando que habían “humillado” a Estados Unidos e Israel, y el presidente Masud Pezeshkian se refirió a él como “un gran logro” para toda la región.

Sin embargo, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, apuntó que Irán aún siente una “profunda desconfianza” hacia Estados Unidos y que el acuerdo marco sólo es “una etapa para reducir las tensiones”.

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Vance dijo que Estados Unidos espera que Irán no cobre peajes en el estrecho de Ormuz, pero que el tema se tratará dentro del acuerdo. Baqai, en tanto, indicó que Irán cobrará tasas por servicios marítimos.

“Hacer algo” por Ucrania

Trump dijo en Francia que “quizá” pueda “hacer algo” para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y aseguró que habló el domingo con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, respectivamente, y que ambos están “abiertos a ello”.

Macron mostró su esperanza de poder convencer a Trump de “meter más presión contra Rusia” para poner fin a la guerra en Ucrania.

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Zelensky, quien se sumará hoy a la cumbre del G7, dijo que en la llamada con Trump ofreció reunirse con Putin en EU.

En una sesión del G7, ayer, el primer ministro británico dijo que su país suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares e impondrá nuevas sanciones contra Rusia, que ayer atacó Kiev, con saldo de 11 muertos y una catedral en llamas.

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