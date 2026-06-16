El Banco del Bienestar aseguró que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por fallas en sus controles corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas en 2023 y que no implican daño patrimonial para sus usuarios ni afectaciones a los recursos destinados a los Programas para el Bienestar.

En un comunicado, la institución señaló que las sanciones no están relacionadas con irregularidades en el manejo de recursos ni representan riesgos para la operación del banco.

Asimismo, afirmó que las observaciones realizadas por la autoridad financiera ya fueron atendidas mediante acciones de fortalecimiento de procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional.

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El banco también sostuvo que las sanciones administrativas no comprometen su solvencia, estabilidad financiera ni la prestación cotidiana de servicios bancarios a la población beneficiaria de programas sociales y usuarios de la institución.

Añadió que mantiene el cumplimiento de su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a este tipo de servicios.

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El Banco del Bienestar acumula 10 sanciones impuestas por la CNBV durante 2026, relacionadas principalmente con incumplimientos normativos y deficiencias en controles internos detectadas por la autoridad supervisora.

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De acuerdo con los registros oficiales, las multas suman cinco millones 553 mil pesos. Las sanciones forman parte de procedimientos administrativos iniciados por la autoridad financiera y, según el banco, no derivaron en afectaciones a los recursos de los usuarios ni a los fondos de los programas sociales que opera.

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“Las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente el Banco del Bienestar opera correctamente”, dijo el organismo.

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