El Banco del Bienestar ha recibido en lo que va del año 10 sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales suman 5 millones 553 mil 120 pesos, de acuerdo con el registro de sanciones publicado por el organismo regulador.

Las multas fueron impuestas entre enero y abril de este año por incumplimientos relacionados con disposiciones prudenciales, registros contables, administración integral de riesgos y medidas básicas de seguridad. El mayor número de sanciones se concentró en abril, cuando la autoridad aplicó cinco multas a la institución financiera.

La sanción de mayor cuantía ascendió a un millón 443 mil 300 pesos y fue impuesta el 10 de abril por incumplimientos relacionados con la Administración Integral de Riesgos. En la misma fecha, la CNBV aplicó dos multas adicionales de un millón 37 mil 400 pesos cada una por registros contables incorrectos.

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Asimismo, el banco fue sancionado en seis ocasiones por incumplimientos vinculados con la observancia del régimen regulatorio y disposiciones prudenciales. Cuatro de estas multas fueron por 311 mil 220 pesos cada una, mientras que otras dos ascendieron a 260 mil 640 pesos cada una. El listado también incluye una sanción de 268 mil 860 pesos por incumplir con medidas básicas de seguridad.

De acuerdo con los datos de la CNBV, Todas las multas aplicadas durante el año en curso en contra del Banco del Bienestar pueden ser apeladas. Hasta el momento, se han realizado dos impugnaciones por el organismo.

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Después de 2026, el año con mayor número de sanciones fue 2025, cuando la institución recibió 12 multas que sumaron 3 millones 37 mil 406 pesos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Banco del Bienestar acumula 13.8 mdp en multas entre 2020 y 2026

El historial de sanciones contenido en el registro de la CNBV muestra que entre 2020 y 2026 el Banco del Bienestar acumuló 30 multas por un monto total de 13 millones 859 mil 756 pesos.

Después de 2026, el año con mayor número de sanciones fue 2025, cuando la institución recibió 12 multas que sumaron 3 millones 37 mil 406 pesos.

La mayoría de estos procedimientos estuvieron relacionados con deficiencias en control interno, incumplimientos en obligaciones de comisionistas bancarios, falta de atención a requerimientos de información y conservación de documentación de clientes.

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En 2024, la CNBV impuso cuatro sanciones por un millón 28 mil 220 pesos, mientras que en 2021 aplicó tres multas por 893 mil 630 pesos, principalmente relacionadas con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

El registro también muestra una sanción en 2020 por un millón 95 mil 600 pesos derivada de incumplimientos vinculados al proceso crediticio.

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De las 30 sanciones registradas en el periodo, las deficiencias en control interno constituyen la conducta más recurrente, seguidas por incumplimientos relacionados con disposiciones prudenciales, registros contables y obligaciones en materia de riesgos.

Las multas de 2026 representan cerca de 40% del monto total acumulado por la institución en el periodo reportado.

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