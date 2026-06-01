La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se invierten más de un billón de pesos en los Programas de Bienestar, los cuales, destacó, se entregan de forma directa a la población por medio del Banco del Bienestar.

“Son más de un billón que están destinando a los Programas de Bienestar de apoyo directo a la gente a través del Banco de Bienestar”, dijo en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa presidencial, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, destacó que, con una inversión de 526 mil 508 millones de pesos, son más de 13.6 millones de adultos mayores que reciben la Pensión de Adultos Mayores.

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Indicó que 2.7 millones de mujeres reciben la pensión Mujeres Bienestar y el cual tiene una inversión de 56 mil 969 millones de pesos; y destacó que un millón 836 mil 582 personas reciben la Pensión de Personas con Discapacidad.

La secretaria de Bienestar resaltó que 416 mil 860 personas reciben el apoyo del Programa Sembrado Vida, y el programa de Madres Trabajadoras apoya a 217 mil beneficiarias con una inversión de 3 mil millones de pesos.

“Los Programas de Bienestar van más allá de números y es muy difícil que con los simples números se puede entender todo lo que significa todo lo que implica para la vida de las personas”, dijo.

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Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a la fecha a 3.5 millones de jóvenes -de los cuales en su mayoría son mujeres-, y el cual cuenta con una inversión de 168 mil millones de pesos.

Pamela López Ruiz, directora general del programa “La Escuela es Nuestra”, indicó que este programa tiene una inversión para este año de 26 mil millones de pesos, con los cuales se busca una atención para más de 78 mil planteles y que beneficiará a 8.9 millones de alumnas y alumnos.

En lo que va de 2026, se han ejercido más de 490 mil mdp en programas sociales

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que al cierre de mayo del 2026 se han ejercido 490 mil millones 253 mil pesos, lo que equivale al 49% del presupuesto anual aprobado para el rubro, que se ubicó en más de un billón de pesos.

Torres Rosas explicó que la inversión permitirá llegar a 42 millones millones 860 mil 296 derechohabientes y beneficiarios.

“Aquí no hay esfuerzos aislados. Hay un estado de bienestar que sigue creciendo, consolidándose y llegando cada vez a más familias mexicanas”, dijo.

“Estamos en ruta para cumplir con nuestra meta establecida y asegurar que la inversión social siga siendo el corazón de la política pública del gobierno de México”, agregó.

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En ese sentido, destacó que tal inversión ha sido posible por el manejo honesto y responsable de los recursos públicos y de una recaudación justa y eficiente.

“Más allá de las cifras lo esencial es lo que estos programas representan en la vida cotidiana, la tranquilidad de las familias, la certeza de que niñas y niños puedan estudiar, el respaldo a las y los jóvenes que construyen su futuro y la fuerza de millones de hogares que hoy viven con mayor dignidad”, expresó.

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