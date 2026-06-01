En 30 estados del país expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

En plazas públicas se realizaron concentraciones, a las que asistieron miles de personas, en su mayoría funcionarios de gobiernos morenistas, que vieron el mensaje de la Presidenta por video.

En los estados gobernados por Morena, los mandatarios encabezaron los eventos y dieron discursos en apoyo a la presidenta Sheinbaum.

En Sinaloa, en la explanada de gobierno, donde se concentraron más de 25 mil personas, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que en aquella entidad, con el impulso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, “la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”.

Durante su mensaje, Bonilla Valverde externó que la Presidenta ha actuado con firmeza, inteligencia y dignidad ante los desafíos internos y externos; dijo que la Mandataria ha defendido la soberanía del país ante la injerencia extranjera y afirmó que con su liderazgo, humanismo y visión de futuro sigue construyendo un México más justo y próspero para todos.

La mayor concentración fue en el Estado de México, donde se reportaron 75 mil personas en la Plaza Cívica Gustavo Baz Prada.

En Chihuahua, la concentración fue en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, donde, según organizadores, hubo 40 mil personas.

En Oaxaca, maestros de la sección 22 del SNTE protestaron en el parque Primavera donde se transmitió el informe de la Presidenta.

El único estado donde no hubo concentraciones fue Coahuila, que está en proceso electoral.

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