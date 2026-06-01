La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto de rendición de cuentas realizado este domingo, con motivo de los dos años de su triunfo electoral, para lanzar una nueva crítica contra los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de haber permitido la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México y de haber impulsado la guerra contra el narco.

Estas declaraciones se producen un día después de la reaparición pública de los expresidentes Fox y Calderón en Chihuahua, donde participaron en el evento panista #YoConMaru para respaldar a la gobernadora ante el caso de los agentes de la CIA.

Durante su mensaje de este domingo ante miles de simpatizantes congregados en el Monumento a la Revolución, la Mandataria sostuvo que el país vive una etapa distinta a la del periodo neoliberal, al asegurar que actualmente existe un gobierno cercano al pueblo, honesto y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

Al hablar de los gobiernos anteriores, Sheinbaum Pardo señaló: “No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador”.

La Presidenta fue más allá al referirse a la elección presidencial de 2006, cuyo resultado sigue siendo cuestionado por sectores de la izquierda.

“Su obra cumbre: el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, enfatizó la Mandataria.

Las acusaciones de la Presidenta estuvieron centradas en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón a partir de diciembre de 2006. Según Sheinbaum, aquella estrategia no fue diseñada exclusivamente por autoridades mexicanas, sino que contó con una fuerte influencia de agencias estadounidenses.

“La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México”, afirmó.

Aseguró que durante la administración calderonista las corporaciones de seguridad estadounidenses tuvieron amplias facultades para participar en operaciones dentro del territorio nacional.

“Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta; planeaban y operaban en territorio”, sostuvo.

Recordó el operativo estadounidense Rápido y furioso, entre 2009 y 2011, mediante el cual miles de armas ingresaron ilegalmente a México para rastrear grupos criminales. Sheinbaum señaló que dicha operación terminó provocando pérdidas humanas en ambos países.

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