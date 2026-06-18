El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a un mexicano de ser el líder de un fallido ataque en el evento de la UFC realizado el domingo en la Casa Blanca, en el marco del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

“El presunto LÍDER del fallido ataque terrorista dirigido contra el UFC Freedom 250 es un EXTRANJERO ILEGAL”, publicó el DHS en su cuenta en X.

Identificó al mexicano como Abraham Hermosillo Álvarez. Según el DHS, este hombre “planeó, organizó y dirigió el ataque previsto”.

El acusado fue arrestado el 14 de junio y, de acuerdo con el reporte del Departamento de Seguridad, el Servicio de Inmigración y Aduanas presentó “una orden de detención en su contra”.

El DHS detalló que Hermosillo llegó a Estados Unidos con visa de turista (B2), que expiró en 2001, pero que en la administración de Barack Obama accedió al programa DACA, que beneficia a migrantes que llegaron al país siendo menores de edad, acompañando a sus padres.

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La pelea UFC Freedom 250 se lleva a cabo en la Casa Blanca el domingo 14 de junio del 2026. Foto: AP

"A este extranjero ilegal de México nunca se le debería haber permitido entrar a nuestro país. Era el cabecilla de un intento fallido de ataque terrorista dirigido contra el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca", dijo la subsecretaria interina Lauren Bis, en una declaración.

"Él y sus cómplices ahora enfrentan cargos de conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca. Se enfrentará a la justicia y será expulsado rápidamente de nuestro país", añadió.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que se enteró de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, porque la madre de uno de los acusados denunció la actitud sospechosa de su hijo, quien había gastado 3 mil dólares en compra de armas.

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“Gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios, y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco”, declaró el director de la agencia policial, Kash Patel, en una publicación en la red social X. Se desconoce qué tan cerca estuvieron los sospechosos de concretar sus planes.

El Departamento de Justicia anunció cargos contra cinco hombres de entre 19 y 32 años, según un comunicado.

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Los investigadores recuperaron armas de fuego de alto poder de varios de los sospechosos —los cuales albergaban teorías conspirativas marginales—, y revisaron mensajes de texto cifrados entre unos 20 participantes, en los cuales compartieron mapas detallados y fotografías aéreas del área, y comentaron sobre la necesidad de tener una “casa de seguridad” y rutas de escape tras el ataque previsto, indican los documentos.

Los sospechosos planeaban sobrevolar la Casa Blanca con drones con explosivos durante el combate de la Ultimate Fighting Championship (UFC) para forzar a la gente a desalojar. Una vez que salieran de la Casa Blanca, francotiradores dispararían contra "objetivos de alto valor" entre el público.

Hermosillo fue detenido en Omaha, Nebraska. Los otros cuatro cómplices fueron detenidos en Ohio, Missouri y California.

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Mexicano “Shepherd” planificó ataque fallido durante evento en la Casa Blanca

Según el DHS, el mexicano usaba el alias de “Shepherd” y detalló el plan de ataque en un chat grupal encriptado, en el que habló de usar francotiradores y drones, con la intención explícita de ser “tan mortales como sea posible”.

Álvarez y sus cómplices enfrentan cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

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De acuerdo con la acusación, los mensajes de “Shepherd” incluían discusiones sobre dónde debían colocarse los francotiradores, la fabricación de drones explosivos y los planes de huida tras el ataque.

“Shepherd” también identificó una iglesia metodista abandonada en el pueblo de Western, Nebraska, como un “lugar de repliegue”. El lugar ya fue investigado por las autoridades.

La acusación señala que el ataque estuvo motivado por “sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales, y menciona específicamente quejas sobre la corrupción gubernamental, el manejo de los expedientes del caso Epstein [el financista pederasta que se quitó la vida en prisión], los centros de datos que acaparan toda el agua en las comunidades y otras medidas del gobierno”.

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