El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “preferiría que no hubiera acuerdo T-MEC”, aunque se declaró “dispuesto a hacerlo”, en momentos en que el acuerdo comercial con México y Canadá es objeto de revisión, como marcan las reglas, al cumplirse seis años de su entrada en vigor.

“Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo", declaró Trump a periodistas en el aeropuerto de París, al término de la cumbre del G7.

El mandatario alegó que la razón principal por la que impulsó el T-MEC, en su primer mandato, fue porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, no incluía “una cláusula de salida”.

El T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020, sí incluye una cláusula para ser revisado seis años después de su entrada en vigor.

Lee también Agentes aduanales piden coordinación con EU, buscan fortalecer cadenas de suministro rumbo al T-MEC

Trump says he would prefer to have no trade deals with Canada or Mexico than the USMCA pic.twitter.com/Ztq0abEbhW — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

“Prefiero que expire”, dice Trump sobre el T-MEC

Según dijo Trump a los periodistas, México y Canadá aceptaron ese mecanismo pensando en que el mandatario republicano ya no estaría en la Casa Blanca cuando llegara el momento de su revisión.

[Publicidad]

"Ellos esperaban que yo no estuviera aquí", dijo Trump. “¿Quién habría pensado que yo estaría aquí seis años después?”, añadió.

Lee también En revisión del T-MEC queremos eliminar el escenario de incertidumbre: Economía; acuerdo apunta a mayor integración de Norteamérica

Repitió que “preferiría no tener un acuerdo, aunque es posible que lo haga. Veremos qué pasa. Tal vez no podamos llegar a un acuerdo", dijo.

[Publicidad]

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración. “Prefiero que expire”, dijo hoy Trump.

México y Canadá han expresado públicamente su interés en renovar el tratado otros 16 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc