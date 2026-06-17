La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza hacia un esquema con mayor peso de las negociaciones bilaterales entre nuestro país y la Unión Americana, mientras que alcanzar acuerdos en sectores sensibles como automóviles, acero, energía y reglas de origen será uno de los principales retos del proceso, alertó Moody’s Ratings.

Señaló que la fase inicial de las negociaciones entre ambos países concluyó en mayo con un calendario definido de trabajo, lo que refuerza su expectativa de que México mantendrá el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Sin embargo, consideró cada vez más probable que algunos temas sean resueltos mediante acuerdos bilaterales o mecanismos paralelos, debido a la ausencia de Canadá en el cronograma anunciado y a que las conversaciones se extenderán más allá de la fecha formal de revisión del tratado, prevista para el 1 de julio.

Moody’s indicó que, aunque la probabilidad de abandonar el esquema trilateral sigue siendo baja, el gobierno estadounidense parece impulsar negociaciones diferenciadas con cada uno de sus socios comerciales. Además, la estructura escalonada de las rondas de diálogo sugiere un proceso más amplio y complejo, influido por la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Destacó que los sectores automotriz y siderúrgico enfrentan los mayores riesgos en la revisión. Explicó que los autos están expuestos a reglas de origen más estrictas y a aranceles globales de 25%, mientras que el acero mexicano enfrenta tarifas de 50% bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense. En ambos casos, la alta integración de las cadenas de suministro en América del Norte amplifica los posibles efectos sobre la producción y el comercio regional, dijo.

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