Al menos 72 personas murieron durante el intento masivo de entrar a Ceuta, en una crisis migratoria sin precedentes por la que decenas de miles de personas llegaron la semana pasada a este enclave español situado en Marruecos, informaron el domingo las autoridades locales.

La mayoría de las aproximadamente 60 mil personas que irrumpieron en el territorio norteafricano de España han regresado a Marruecos tras el mayor cruce masivo de migrantes hacia el enclave.

"El último dato que tenemos es 72", dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

Lee también EU eleva alerta de viaje a Ceuta por crisis migratoria marroquí; pide reconsiderar visitas a la zona

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta el domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia masiva de migrantes desde Marruecos.

Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

[Publicidad]

La mayor entrada masiva de migrantes en el enclave ha provocado una crisis internacional para España, y sus socios europeos han criticado a Madrid por sus políticas favorables a la regularización de migrantes.

Lee también España instalará una valla de contención entre Ceuta y Marruecos; caos migratorio suma 67 muertos

El papa se refirió brevemente este domingo a esta crisis en Ceuta, y en español, durante el Ángelus del mediodía.

[Publicidad]

"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta. Pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia".

Pequeñas embarcaciones inflables de una unidad de rescate rastreaban las aguas alrededor de la valla fronteriza que se adentra en el mar Mediterráneo, donde un nuevo dique flotante de 500 metros reforzaba la seguridad.

Lee también Rey de España invoca a que no se repita lo ocurrido en Ceuta; Felipe VI se dice indignado y preocupado

[Publicidad]

España ha culpado a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

Las autoridades marroquíes aún no han ofrecido ninguna declaración sobre la crisis.

[Publicidad]

Lee también España culpa a las bandas de traficantes de situación en Ceuta; al menos 57 migrantes murieron al intentar entrar desde Marruecos

La UE dijo que realizará una reunión por videoconferencia el martes, después de que 22 miembros del bloque publicaran una carta abierta para acordar una respuesta rápida, coordinada y prevenir nuevas entradas descontroladas de migrantes sin papeles.

Italia suspendió el acuerdo de Schengen con España, que permite la libre circulación sin visado entre fronteras, a partir del sábado y durante un mes.

[Publicidad]

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una carta a los líderes de la UE, criticó la reacción "egoísta" de algunos países del bloque.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss