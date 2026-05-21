Nación | 21-05-26 | 11:24 | Actualizada | 21-05-26 | 11:24 |

Ante la , México externó su preocupación por la situación e hizo un llamado a privilegiar el diálogo y a canalizar las demandas sociales a través de los mecanismos institucionales y democráticos.

Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que "en coherencia con su tradición diplomática", México reitera su pleno respeto al derecho internacional y a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción del uso de la fuerza, defensa de la democracia y respeto absoluto de los derechos humanos.

Agregó Encinas en sesión ordinaria del Consejo Permanente que se debe evitar toda forma violenta de represión.

Lee también

"Reiteramos que corresponde exclusivamente al pueblo boliviano, a través sus instituciones democráticas y sin injerencias externad, definir el rumbo de su vida política y resolver los desafíos que enfrenta actualmente.

"México hace votos para que en prevalezcan la paz social, el pleno respeto a los derechos humanos y el diálogo constructivo y pacífico entre todos los actores, como vía para resolver los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país", pronunció el embajador ante la OEA.

em/apr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]