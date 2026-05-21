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Ante la crisis política en Bolivia, México externó su preocupación por la situación e hizo un llamado a privilegiar el diálogo y a canalizar las demandas sociales a través de los mecanismos institucionales y democráticos.
Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que "en coherencia con su tradición diplomática", México reitera su pleno respeto al derecho internacional y a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción del uso de la fuerza, defensa de la democracia y respeto absoluto de los derechos humanos.
Agregó Encinas en sesión ordinaria del Consejo Permanente que se debe evitar toda forma violenta de represión.
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"Reiteramos que corresponde exclusivamente al pueblo boliviano, a través sus instituciones democráticas y sin injerencias externad, definir el rumbo de su vida política y resolver los desafíos que enfrenta actualmente.
"México hace votos para que en Bolivia prevalezcan la paz social, el pleno respeto a los derechos humanos y el diálogo constructivo y pacífico entre todos los actores, como vía para resolver los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país", pronunció el embajador ante la OEA.
em/apr
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