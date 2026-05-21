Tendencias | 21-05-26 | 12:08 | Actualizada | 21-05-26 | 12:08 |

Este mes resguarda una de las mejores sorpresas para los amantes del cielo y uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la , la segunda Luna llena de mayo.

"Luna Azul" es el nombre que recibe el segundo plenilunio que ocurre en un mismo mes, puede ser calendárica o estacional, lo que quiere decir que es la segunda de dos Lunas llenas en un mes o la tercera de cuatro lunas llenas en una misma estación, respectivamente.

En el caso de la de mayo de 2026, se trata de una Luna Azul calendárica—también llamada mensual— y simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones, es decir, es la segunda Luna llena que ocurre en este mismo mes.

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La segunda luna llena de mayo 2026 se conoce como "Luna Azul". Foto: Imagen generada con IA.
La segunda luna llena de mayo 2026 se conoce como "Luna Azul". Foto: Imagen generada con IA.

Este fenómeno se da únicamente una vez cada dos o tres años y podrá verse de nuevo hasta diciembre del 2028, por lo que no puedes perderte la oportunidad de apreciarlo y capturar fotos para el recuerdo.

¿Cuándo será la Luna Azul de mayo de 2026?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, la Luna Azul llegará a su máximo esplendor el próximo 31 de mayo en punto de las 2:45 AM (horario del centro de México).

A pesar de alcanzar su pico de brillo y tamaño durante la madrugada del domingo, podrá verse totalmente iluminada desde la noche del sábado 30 de mayo y hasta el lunes 1 de junio.

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A pesar de que su nombre es Luna Azul, el satélite natural de la Tierra no se tiñe de este color. Foto: Archivo El Universal
A pesar de que su nombre es Luna Azul, el satélite natural de la Tierra no se tiñe de este color. Foto: Archivo El Universal

¿Cómo fotografiar la Luna Azul de mayo?

La NASA da los siguientes consejos prácticos para sacar buenas fotos de la Luna Azul con una cámara digital o con tu celular:

  • Apoya la cámara o el teléfono en un tripié para tener estabilidad al momento de capturar tus fotografías, especialmente si utilizas lentes como gran angular o teleobjetivo.
  • Activa el modo manual de la cámara.
  • Configura el enfoque al espacio, específicamente hacia la Luna Azul, la cual podrá verse con claridad en el cielo (siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan).
  • En caso de fotografiar desde un celular, presiona con el dedo la pantalla y mantén enfocada el área donde se encuentra el plenilunio para bloquear el enfoque automático.
  • Ajusta el ISO entre 100 400 para reducir el ruido de la imagen.
  • Cambia la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita.
  • Ya que la Luna Azul no es un fenómeno fugaz, puedes ajustar la configuración de tu cámara con calma y explorar con diferentes valores.
  • No olvides disfrutar el momento y divertirte.

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