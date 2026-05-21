La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluirá entre los temas del próximo periodo extraordinario una iniciativa de reforma que establece la nulidad de las elecciones en caso de que se detecte intervención extranjera.

En la Gaceta Parlamentaria para convocar al periodo extraordinario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, incluyó esa iniciativa, la cual fue turnada a comisiones para su análisis.

En un video en redes sociales, Monreal, se refirió dicha iniciativa para incluir la intervención extranjera como una causal de nulidad de elección.

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Argumentó que la iniciativa obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina.

La iniciativa morenista se da en momentos en que Estados Unidos ha solicitado la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y de otros 9 funcionarios de Morena, así como el debate por el caso de Chihuahua, donde participaron en un operativo antidrogas agentes de la CIA.

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