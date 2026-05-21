Ante las acusaciones de Estados Unidos a Rubén Rocha Moya y nueve mexicanos más, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no cubre a nadie, sin embargo, se lanzó contra la oposición y columnistas, quienes desconocen “el sistema penal” del país, el cual establece que ‘todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario’.

“No vamos a cubrir a nadie, si es que hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras. Porque ya todo el mundo toma como cierto lo que desde nuestro punto de vista, también tiene otras intenciones. Entonces, no se cubren, cuando hay pruebas, se procesan. Cuando se encontraron pruebas del alcalde de Teuchitlán, en el proceso es más se encontró que un hermano de este alcalde estaba metido en el huachicol y fue detenido también”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 21 de mayo, la Jefa del Ejecutivo criticó los dichos de adversarios políticos y columnistas quienes celebran que dos de los requeridos por el Departamento de Justicia (Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa), se entregaron voluntariamente a Estados Unidos.

Lee también Sedena releva mandos en nueve estados

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

“Nosotros tenemos en nuestro país un sistema penal y todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y para poder detener a una persona, tiene que haber una orden de aprehensión de un juez. Y para poder hacer una carpeta de investigación, se requieren pruebas. ¿Qué hemos dicho nosotros?, por más que se enojen, que digan que se entregaron dos y que ahora quién sabe qué van a decir y no sé qué… son las pruebas”, dijo.

En Palacio Nacional, la mandataria destacó que en los últimos meses, se han registrado casos de alcaldes coludidos con narcotraficantes, por lo que, después de realizar investigaciones, han sido detenidos y juzgados.

“Fue detenido también un alcalde de Jalisco, ¿qué se hizo? Se le detuvo, se pidió a un juez con base en evidencias, hubo una orden de presión que el juez emitió. Hay esta idea: ‘presidenta, rompa el pacto criminal’. Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie”, reiteró Sheinbaum Pardo.

“Ahora que viene esta solicitud de Estados Unidos, detención urgente de 10 personas de Sinaloa, se viene esta idea de que de una u otra manera, el gobierno de México en distintos lugares o de una u otra forma, está cubriendo a personas que pudieran estar vinculadas a la delincuencia organizada. ¿Qué decimos nosotros ante eso? Pruebas”, dijo.

nro/apr