Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:34 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Nación 09:31 AM Inicia la sección “Mujeres en la Historia” dedicada a la escritora y periodista Elena Poniatowska, que el pasado 19 de mayo cumplió 94 años.

Nación 09:30 AM Sheinbaum señala que el relevo de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en nueve estados “no tiene nada de extraordinario” porque es algo que se realiza cada cierto periodo.

Nación 09:27 AM Mario Delgado señala que durante su cargo como dirigente de Morena se le solicitaba a los aspirantes a candidaturas firmar un consentimiento para que se pudiera consultar con la FGR si existen antecedentes penales. Luisa Alcalde menciona que lo que se plantea ahora es formalizar una instancia en la que partidos políticos puedan acudir de manera voluntaria para realizar consultas con diferentes dependencias como la UIF y el CNI.

Nación 09:22 AM Sheinbaum indica que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios de Rubén Rocha Moya, decidieron entregarse por decisión personal en Estados Unidos. Descarta que exista comunicación con los otros ocho exservidores acusados por EU.

Nación 09:11 AM Sheinbaum señala que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aún cuenta con protección de la Guardia Nacional.

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Nación 09:09 AM Mario Delgado, titular de la SEP, garantiza que de manera permanente hay comunicación directa entre la autoridad educativa y la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas.

Nación 09:03 AM La Presidenta explica que Roberto Lazzeri se encuentra trabajando con el canciller Roberto Velasco para definir su traslado a Washington, después de que Estados Unidos le dio el beneplácito como nuevo embajador de México en ese país.

Nación 08:57 AM Sheinbaum nuevamente hace un llamado a respetar la soberanía y señala que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debería comenzar con disminuir el tráfico de armas desde ese país.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (21/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Nación 08:50 AM La Presidenta se lanza contra el senador y exdirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien en medios de comunicación advirtió que los programas sociales mantienen a la gente en su “estatus pobre”.



Nación 08:48 AM Sheinbaum arremete contra el expresidente Vicente Fox Quesada, quien hizo un llamado a que los “huevones” trabajen en vez de pedir programas sociales y contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, tras hacer un llamado a que no voten los beneficiarios de Bienestar.

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Nación 08:21 AM La Mandataria federal prevé que, por asuntos de agenda, se posponga su reunión programada para el próximo lunes con Sara Carter, directora de la oficina de política nacional de control de drogas Estados Unidos.

Nación 08:20 AM Sheinbaum reitera que su gobierno no mantiene pactos criminales con nadie; “tenemos un único pacto: con el pueblo de México”, asegura. La presidenta acusa al panista Jorge Romero por ser la cabeza de un presunto “Cártel Inmobiliario” e ironiza que Alito Moreno, dirigente del PRI, cuenta con carpetas de investigación y aun así acude a Washington a denunciar “narcopolítica”.

Nación 08:15 AM Sheinbaum reitera su llamado a respetar la presunción de inocencia en el caso de funcionarios de Sinaloa acusados en Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado; “no se cubre a nadie, cuando hay pruebas se procede”, insiste.

Nación 08:12 AM Sheinbaum defiende que sin la población mexicana migrante “Estados Unidos no sería lo que es”, después de que el gobierno de Donald Trump estableció una vigilancia más estricta sobre el flujo de dinero que sale de EU a través de las remesas.

Nación 08:07 AM Sheinbaum confirma que Roberto Lazzeri recibió el beneplácito de Estados Unidos como nuevo embajador de México en ese país, en sustitución de Esteban Moctezuma.



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Nación 08:04 AM Alcalde Luján explica que en la iniciativa no se inhabilita la posibilidad de aspirar a una candidatura electoral, porque el partido político tomará sus decisiones internas sobre si postular o no a la persona, con el conocimiento sobre sus antecedentes o riesgos.

Nación 07:58 AM Sheinbaum señala que esta reforma se presenta debido a que “hay algunos casos aislados” detectados de presidentes municipales ligados con el crimen organizado, como el alcalde de Teuchitlán, el edil Diego Rivera en Tequila y dos exfuncionarios detenidos ayer en Morelos, por delitos de extorsión.

Nación 07:54 AM Van por detectar candidaturas ligadas al crimen organizado Luisa Alcalde anuncia que se presentará en la Comisión Permanente una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que partidos políticos voluntariamente puedan recibir y consultar información sobre aspirantes a candidaturas con posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. En la iniciativa se propone la creación de una Comisión de Verificación dependiente del INE, integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General.

Todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.



Nación 07:49 AM Julio León informa que del 18 de mayo al 31 de julio de 2026 se realizará la entrega de 5 millones de tarjetas para la Beca Rita Cetina en Educación a nivel primaria.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria federal está acompañada de Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República y Julio León, coordinador de Becas para el Bienestar.

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