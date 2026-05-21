En dos acciones elementos de la Secretaría de Marina (Semar), desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa, probablemente relacionados con “Los Mayos”.

Como parte de estas acciones, los elementos de seguridad aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso utilizado para su elaboración.

Por medio de redes sociales, el Gabinete de Seguridad detalló que lo asegurado representa una afectación económica estimada superior a 923 millones de pesos para estructuras delictivas. En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Semar y FGR inhabilitan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa (21/05/2026). Foto: Especial

Agregó que el aseguramiento forma parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas y expresó que se busca evitar que estas sustancias lleguen a las calles, así como proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.

"En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales", escribió.

En el poblado Los Haros, localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron cuatro toneladas de metanfetamina, cuatro mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, también material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

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Semar y FGR inhabilitan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa (21/05/2026). Foto: Especial

En la localidad Los Cedritos fueron ubicados dos laboratorios, en el primero se localizaron 400 litros de ácido acético, mil 200 kilos de sosa cáustica y herramientas.

Los uniformados encontraron 200 kilos de metanfetamina, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, tres mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, herramientas y accesorios de trabajo.

Todo el material asegurado quedó inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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