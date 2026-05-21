Taipéi.- Las autoridades de Taiwán investigan a tres personas bajo sospecha de haber utilizado documentos falsificados para introducir de contrabando en China servidores informáticos que contenían chips avanzados de Nvidia, informaron los fiscales.

Los servidores de inteligencia artificial (IA) de alto rendimiento fueron fabricados por Super Micro Computer Inc., con sede en San José, California.

Las tres personas están acusadas de conspirar para comprar los servidores en Taiwán y luego usar los documentos falsos en las declaraciones de exportación para introducirlos de contrabando en China, indicó en un comunicado la Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán.

Los fiscales no identificaron a las tres personas. Nvidia y Super Micro no han respondido a una solicitud de comentarios.

Lee también Bloquear venta de chips a China perjudica más a EU, advierte jefe de Nvidia

Aunque los sospechosos conocían las restricciones de exportación de Estados Unidos que bloqueaban ese tipo de envíos a China continental, Macao y Hong Kong, siguieron adelante de todos modos por “enormes ganancias”, señaló el comunicado de la fiscalía.

Las autoridades de Estados Unidos acusaron en marzo a un vicepresidente sénior de Super Micro y a otras dos personas vinculadas a la empresa de conspirar para introducir de contrabando a China servidores de alto rendimiento por valor de miles de millones de dólares que contenían chips de Nvidia, infringiendo las medidas norteamericanas de control de exportaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc