Cuernavaca.— En 2024, durante el proceso electoral, los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, Agustín Toledano Amaro y Jesús Corona Damián, contendientes para alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla, respectivamente, multiplicaban el lema de la que era su candidata a gobernadora, Lucía Meza Guzmán: “De la seguridad me encargo yo”.

Ambos ganaron, pero antes de rendir protesta torcieron el camino y se reunieron con Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, jefe regional del Cártel del Pacífico, el grupo armado con mayor presencia en la zona oriente de Morelos.

Ese encuentro fue divulgado a través de un video que circuló en redes sociales en febrero de 2025.

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Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla. No ha sido detenido. Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan. Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla. Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla y excandidato a la alcaldía. Pablo Adrián “N”, empresario y Oficial Mayor de Cuautla. Jonathan “N”, tesorero del municipio de Cuautla. Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan. Fotos: Especial

En la grabación se ve departir a El Barbas con los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, así como con Raúl Tadeo Nava, expresidente municipal de Cuautla por Morena, además de líderes de comerciantes. Todos estaban en un jardín del municipio de Totolapan, en los Altos de Morelos.

“Nos llamaron con amenazas de muerte. No tuvimos opción. Cualquiera que ve en peligro su vida hace caso a esas órdenes”, dijo en su momento uno los políticos que asistieron al encuentro.

Una versión extraoficial indicó que los alcaldes fueron convocados a ese encuentro para ajustar cuentas por el apoyo recibido por Júpiter Araujo durante la campaña electoral de 2024.

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Desde entonces, El Barbas impuso sus condiciones en varios municipios de la zona oriente y lo primero que pidió fue “trabajar” sin presiones. Actualmente, Cuautla ocupa el primer lugar nacional en el delito de extorsión.

Al trascender el video, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una investigación contra autoridades municipales, exalcaldes, empresarios y políticos del PRI, PAN, MC y Morena.

Los detenidos

Este miércoles ejecutaron seis de 10 órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas están Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan y actual consejera estatal de Morena.

Ella fue una de las políticas que defendió a la gobernadora Margarita González Saravia, señalada en una publicación de haber recibido apoyo de la delincuencia para ganar los comicios de 2024.

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“Total apoyo a nuestra gobernadora. La política negra ya empezó en todos los niveles, pero tarde o temprano sale la verdad”, escribió la morenista en sus redes sociales.

También fue detenido Irving Sánchez Zavala, el mayor de los hermanos Sánchez Zavala.

Esta familia mantiene el poder en el municipio de Yecapixtla desde hace 11 años, bajo las siglas del PAN. Irving gobernó ese municipio de 2009 a 2012 y así pavimentó el camino para sus hermanos.

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En 2015 retomaron la alcaldía, tras una derrota ante el candidato del PT, José Refugio Cuco Amaro Luna, que gobernó de 2013 a 2015.

En julio de 2015, Francisco Sánchez Zavala rindió protesta como alcalde y ahora ejerce su segundo periodo como diputado local del PAN. Su hermano Heladio es el actual presidente municipal de Yecapixtla y está en su segundo trienio.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que también buscan al edil de Cuautla, pero desde la mañana está prófugo. Sus propiedades fueron cercadas por la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad federal, pero en ningún lugar pudo ser localizado.

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Un grupo de abogados buscó tramitar un amparo para protegerlo de la detención. Sin embargo, los juzgados de Distrito declararon el miércoles como día inhábil pero laborable, porque desde las 12:30 horas evacuaron sus instalaciones por amenaza de bomba.

Del operativo, que inició a las 04:00 horas del miércoles, no fue informado el general José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, con sólo 28 días en el cargo.

Tampoco fue avisado del cateo para detener a los liderazgos del grupo delictivo Los Linos, registrado hace ocho días en Yautepec.

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Asumen interinos

Frente a esta crisis, la síndica de Cuautla, Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, entró en funciones de presidenta municipal y de manera inmediata tomó las riendas del municipio para garantizar la gobernabilidad. “Actuaremos en el marco de la ley”, prometió.

Por su parte, la síndica de Atlatlahucan, Elvia Ovando Vázquez, aseguró que existe “gobernabilidad” luego de la detención del alcalde Agustín Toledano.

La gobernadora Margarita González publicó un mensaje en redes en el que expresó su respaldo a “las acciones del gobierno de México para fortalecer la seguridad”.

Fuentes federales compartieron que en tres semanas habrá nuevos operativos contra políticos de distintos partidos y algunos alcaldes citados en investigaciones por su presunta colusión con La Familia Michoacana, Los Maya, Guerreros Unidos y el CJNG. Dos de ellos, indicaron, son de la zona metropolitana del estado.

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