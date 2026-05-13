La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra Óscar Raúl Chaidez Pérez, por el asesinato de dos policías ministeriales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 2020.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportara las pruebas suficientes para que un juez declarara a Chaidez Pérez responsable de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

Dicha resolución, se dio como resultado de la revocación de la sentencia absolutoria que se le había dictado a Chaidez Pérez, en marzo de 2023, indicó la FGR.

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Óscar Raúl Chaidez Pérez fue detenido en la colonia Industrial El Palmito, municipio de Culiacán, Sinaloa, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al ser el responsable de la privación de la vida de dos policías federales ministeriales, en 2020.

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