El director ejecutivo de , Jensen Huang, advirtió el martes que Washington debe permitir la venta a China de chips de inteligencia artificial (IA) fabricados en Estados Unidos para garantizar que las empresas de Silicon Valley sigan siendo una potencia global de la inteligencia artificial.

"Queremos que el mundo se construya sobre una infraestructura tecnológica estadounidense", aseguró Huang a periodistas durante un evento de la empresa en Washington.

El jefe del gigante estadounidense de semiconductores también afirmó que una "política que haga que pierda a la mitad de los desarrolladores de IA del mundo no es beneficiosa a largo plazo" y "perjudica más" al país.

"Necesitamos estar en China para ganarnos a sus desarrolladores", agregó.

Huang dio estas declaraciones antes de la esperada reunión el jueves entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, donde se espera que la tecnología de IA figure en la agenda.

Los chips que fabrica Nvidia no se venden actualmente en China debido a una combinación de prohibiciones del gobierno chino, preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos y tensiones comerciales en curso entre ambas potencias.

En cambio, Beijing ha intensificado su industria de semiconductores para superar las restricciones impuestas por Washington.

