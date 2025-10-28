Microsoft Corp. superó una vez más los cuatro billones de dólares en valor de mercado, sumándose al fabricante de chips Nvidia en el exclusivo club que también incluyó brevemente a Apple el martes. Las altísimas valoraciones ponen de relieve la frenética inversión en torno a la inteligencia artificial.

Más temprano, OpenAI anunció que ha reorganizado su estructura de propiedad y convertido su negocio en una corporación de beneficio público después de que dos reguladores cruciales, los fiscales generales de Delaware y California, dijeron que no se opondrían al plan. También informó que ha firmado un nuevo acuerdo con su antiguo patrocinador Microsoft que otorga a este último aproximadamente 27% de participación en la nueva corporación con fines de lucro de OpenAI.

La noticia impulsó las acciones de Microsoft, que cerraron con un alza del 2% en 542.07 dólares, dándole un valor de mercado de 4.04 billones de dólares. La valoración de Microsoft ya había superado los 4 billones de dólares en julio, convirtiéndose en la segunda empresa después de Nvidia en alcanzar este hito.

Por su parte, las acciones de Apple cruzaron la línea de los cuatro billones de dólares más temprano el martes antes de cerrar en 269 dólares por acción y una valoración total de 3.99 billones de dólares. Gracias al éxito del iPhone, Apple fue la primera empresa que cotiza en bolsa en ser valorada en un billón, dos billones y, eventualmente, tres billones de dólares.

