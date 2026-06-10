La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra no niega que hay “golpeteo interno” en la víspera para que Morena publique la convocatoria para quienes aspiran a ser candidatos en 2027; “pero yo no me presto a esas dinámicas, me considero una persona que construye”, afirma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Moreno Guerra confirma su deseo de registrarse para la encuesta de Morena en Baja California y confía en que se tomará más en cuenta la “trayectoria intachable” que la popularidad.

Admite —a pesar de que el gobierno en Baja California es emanado de Morena— que en el estado falta inversión en seguridad, infraestructura y servicios básicos, aspectos en los que ella observa un atraso importante.

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“La misma ciudadanía lo pide: hay que buscar soluciones con expertos y buscar inversión”, asegura la legisladora.

¿Por qué la intención de buscar competir por Baja California, de ser representante legislativa, qué la lleva a caminar hacia la gubernatura?

—Sí hay un interés de mi parte, definitivamente, pero no por una aspiración personal. Definitivamente, atiendo el llamado de los ciudadanos, el interés que tienen por tener un buen gobierno, siento que puedo encabezarlo perfectamente bien.

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Estamos esperando los tiempos, el 22 de junio es la fecha marcada para registrarnos como aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación y, eventualmente, sabremos los tiempos. Por supuesto que hay un interés muy firme de mi parte.

¿Hay cosas por mejorar en Baja California o algo que haya que seguir impulsando?

—Baja California es tierra de migrantes, definitivamente, y como todo estado fronterizo hay áreas de oportunidad muy fuertes, como es la seguridad, la infraestructura, ahí hay un rezago tremendo, igual los servicios básicos.

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Hay municipios de mi estado donde llegan muchos migrantes y esa situación por supuesto que ha ido ganándole al gobierno; entonces, la intención es trabajar muy fuertemente en la infraestructura.

¿Qué cree que puede fortalecerse en el tema de seguridad en Baja California?

—Después de revisar y de hablar con los ciudadanos, creo que se debe tener una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero esto apoyado por consejos ciudadanos con dientes, que sí tengan peso y decisión.

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¿Cómo la lleva con quienes, como usted, han levantado la mano para ir por la candidatura de Baja California?

—Son mis compañeros y llevamos una buena relación. Todos representamos al proyecto de la Cuarta Transformación, pero próximamente, pues la apuesta es al ciudadano. Sabemos cómo elige mi partido a los candidatos, a través de la encuesta. Ahora ya agregaron más filtros que, para mi opinión, deberían haber sido siempre, como la trayectoria intachable.

¿Usted confía en su trayectoria intachable?

—Claro que sí tengo confianza, estoy realmente tranquila. Toda mi vida he pensado que es lo correcto ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes, por eso pienso que nos va a ir muy bien en la encuesta, sin duda. Además, me respalda el trabajo de frente con los ciudadanos, que tienen retos todos los días, en la vida cotidiana y, bueno, ahí he estado con ellos.

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La gobernadora Marina del Pilar hizo un llamado a dejar el golpeteo interno dentro del partido. ¿Usted siente algún golpeteo interno en Morena en Baja California?

—Yo nunca entro a esas dinámicas, me considero una persona que construye, que le gusta ver convertidas las palabras en hechos. Pero golpeteo sí ha habido. Sí, sí hay, cómo negarlo, cómo negarlo porque sí lo hay, sólo que yo he decidido siempre ser una persona que construye.

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