Acapulco.— Esthela Damián Peralta, exconsejera Jurídica de la Presidencia de la República y aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero, afirma que no es la candidata de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien trabajó desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que hay piso parejo en la carrera interna, afirma que respetará el resultado de la encuesta y que sin problema levantará la mano de quien salga electo, pero pide lo mismo si ella gana.

En su oficina en el puerto de Acapulco, destaca que fue un honor haber sido parte del equipo de Claudia Sheinbaum y que siempre aprende de ella, pero rechaza que vaya a ser impuesta por haber estado en el gabinete federal.

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Algunas voces dicen que usted es la candidata de la presidenta Claudia Sheinbaum...

— No, no, no. Yo no soy la candidata de la Presidenta. Yo tuve el honor de estar en su equipo, de formar parte de su equipo, de sentir que fue y seguirá siendo —porque siempre aprendo de ella— mi líder y mi maestra de referencia. Pero no soy, yo no soy ni seré nunca una impuesta por la Presidenta. Eso sería contrario a los principios de ella y, por supuesto, también de tu servidora.

Dice que cuando le informó a la Presidenta su intensión de renunciar a la Consejería Jurídica, la Mandataria le recordó que no podía apoyar a nadie y que tendría que someterse a una encuesta.

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Piso parejo

Damián Peralta indica que se ha reunido con Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, dos aspirantes a la candidatura del partido guinda, y que en ambos casos las reuniones han sido cordiales y respetuosas.

La licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) asegura que en la contienda estatal hay “piso parejo”, y “los dados no están cargados”.

¿Hay piso parejo en Guerrero?

—Si tú te fijas, yo no traigo privilegios, o sea, yo no traigo ni tengo ni busco ni me darían ninguna preferencia de ningún tipo, porque eso no va a existir. Que nadie piense que a mí me va a temblar la mano para reconocer si se pierde la encuesta, al contrario, deben saber de que yo no voy a regatear.

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Entonces, si las encuestas no le favorecen, ¿usted se sumaría al apoyo de quien gane el ejercicio?

—Sí, sea hombre o sea mujer, yo no tengo empacho, no tengo inconveniente y se los he dicho a ellos de manera personal: ‘No, no te preocupes, no estoy acostumbrada a absolutamente nada excepcional ni a ningún trato diferente. Yo vine sabiendo esto, así que tranquilo’.

¿Acatará el resultado?

—Siempre, por supuesto.

Guerrero guinda

Esthela Damián manifiesta que no ve dificultades en que —sea quien sea la o el candidato—Morena gane las próximas elecciones estatales, pues Guerrero es un pueblo totalmente morenista.

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“Este pueblo es morenista, morenista, morenista. Revisa las encuestas y creo que no te vas a encontrar otro estado tan pintado de color guinda como Guerrero”.

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cdm