Mérida, Yucatán. - Tremendo caos se registró este martes entre los usuarios del transporte público en Mérida, luego de que un grupo de permisionarios retiró parte de su flota de autobuses lo que afectó el servicio del sistema Va y Ven.

Por esta suspensión del servicio resultaron afectadas 10 rutas, las cuales mantienen servicio, aunque se generan demoras de hasta 45 minutos para que los usuarios aborden las unidades.

Los empresarios realizaron esta protesta porque están en contra de la nueva Ley de Transporte de Yucatán, la cual establece que el pago es por kilómetros recorridos y no por aquellos que no se hayan realizado.

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Por su parte, la Agencia de Transporte de Yucatán informó que el sistema de transporte público Va y Ven continúa operando con el 71 por ciento de las unidades, lo que equivale a 7 de cada 10, y ninguna ruta ha suspendido operaciones.

La ATY indicó que mantiene diálogo con dichas compañías para restablecer la operación total a la brevedad y minimizar afectaciones a los usuarios.

La dependencia reiteró su compromiso con los usuarios y aseguró que continuará implementando acciones para garantizar la movilidad en el estado.

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