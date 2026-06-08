De acuerdo con una encuesta estatal realizada por EL UNIVERSAL en Michoacán sobre el posicionamiento de las y los aspirantes de Morena rumbo a la gubernatura, Fabiola Alanís Sámano presenta resultados competitivos, particularmente en percepción ciudadana, y niveles de rechazo relativamente bajos frente a otros perfiles del partido.

En el estudio levantado entre el 26 y 31 de mayo de 2026 a mil ciudadanos, Alanís Sámano registra un nivel de conocimiento de 24.6, esto la ubica como la aspirante mujer mejor posicionada.

Uno de los principales indicadores favorables para la aspirante es la opinión positiva: 36.4% de los encuestados tiene una percepción “muy buena o buena” de Alanís Sámano, mientras que únicamente 20% manifiesta una opinión negativa. En términos de atributos personales, la encuesta muestra que la diputada Alanís Sámano tiene potencial para seguir creciendo en niveles de conocimiento del estado. Además, logra sostener evaluaciones estables en honestidad y cercanía con la gente.

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Respecto a la percepción de viabilidad electoral, 11.7% de los entrevistados señala que votaría por ella, colocándola entre las opciones con mayor intención dentro de Morena. Asimismo, su nivel de rechazo (“nunca votaría”) se mantiene similar al de aspirantes con mayor conocimiento público.

La encuesta deja ver un escenario abierto en el Movimiento de Regeneración Nacional rumbo a la elección de la candidatura, con altos niveles de indefinición ciudadana; más de la mitad de los participantes del estudio no emite una opinión definida sobre los aspirantes, lo que sugiere que la competencia interna aún no está cerrada.

Respecto a la intención del voto en la entidad, el estudio muestra que Morena mantiene una ventaja como partido, con 28.9% de las preferencias, seguida por un distante segundo lugar del Movimiento Independiente del Sombrero, 13.7%, aunque con un alto porcentaje de indecisión entre el electorado.

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Al preguntar a las personas sobre el principal problema que aqueja al estado, la inseguridad es el tema dominante con 55.6% de menciones, seguido de violencia, con 13.1%, y desempleo, con 5.9%.

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cdm