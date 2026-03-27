"Es tiempo de mujeres en México”, asegura Fabiola Alanís Sámano, coordinadora parlamentaria de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, quien reafirma su aspiración de llegar a ser la primera gobernadora de esa entidad en 2027.

Es impulsora de políticas para la igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres; como legisladora promueve iniciativas para sancionar conductas que afecten el desarrollo de las mujeres y eliminar todas las barreras que les impiden avanzar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fabiola Alanís defiende el Plan de Justicia para Michoacán del gobierno federal y respalda el plan B que recorta el presupuesto de los Congresos estatales.

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Destaca que gracias a la 4T se logró no sólo que una mujer encabece la Presidencia de la República, sino que haya más entidades con gobernadoras, pues de 2018 a 2024 llegaron a ese cargo de elección popular 13 mujeres.

“En el país es tiempo de mujeres y la presidenta Claudia Sheinbaum es una gran inspiración por lo que representa y por la manera en la que hace efectivo ese tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres para todas en nuestra diversidad, no solamente para las que participamos en política o tenemos un cargo de representación, un cargo público o un cargo en un espacio gerencial o de empresa privada. Es ir trabajando en eliminar todas las barreras y brechas de desigualdad, que incluso también las hay entre las propias mujeres”.

Fabiola Alanís señala que está lista para competir por la gubernatura luego de tres décadas de recorrer Michoacán para escuchar y atender las demandas de la población.

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“Voy a esperar los tiempos con mucho cuidado. Afortunadamente el movimiento, el partido, ya dio a conocer las reglas, ahora sí que ‘reglas claras, amistades largas’.

“Estamos en toda la disposición de acatar estrictamente todo lo que ha planteado la dirigencia nacional. Hay una serie de cosas que hay que cumplir, hay que estar en territorio permanentemente, lo que a mí no me cuesta ningún trabajo porque tengo 30 años recorriendo el estado y me encanta. Y yo por supuesto que voy a participar, por supuesto que me gustaría ser la gobernadora de Michoacán”.

Confía en obtener la candidatura, ya que, atendiendo el tema de la paridad, “en Michoacán es altísimamente probable que sea una mujer si se aplica el criterio de que nunca ha habido una gobernadora”. Apela al criterio de competitividad, “porque la paridad efectiva reconoce que los partidos tienen que presentar candidaturas de mujeres, pero también las tienen que presentar en aquellas entidades donde son muy competitivos".

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“Porque si no, los partidos políticos pueden decir, ‘yo cumplo con inscribir a una mujer en una entidad en donde sé que no tengo ninguna posibilidad de ganar’. Los partidos están obligados a inscribir a mujeres, a proponer a mujeres en entidades en que sean altamente competitivas para hacer efectiva la paridad, y es el caso de Michoacán”.

Sobre la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado y pacificar a Michoacán, Alanís Sámano asegura que la diferencia abismal entre el actual Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y los que presentaron en su momento los expresidentes Enrique Peña y Felipe Calderón, es que “en este plan hay un compromiso real en términos de inversión, en términos económicos. Este plan es transversal y promueve los derechos humanos, eso es una de sus características esenciales.

“Ahora es prevenir, atender a los jóvenes, garantizar la educación y la inversión productiva que genera empleos, que son cerca de 37 mil millones de pesos para obras estratégicas, eso genera empleos”, enfatiza.

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También respalda el plan B en materia electoral, al considerar que “es una propuesta que ayuda a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, a mejorar la transparencia, a eliminar gastos suntuosos y a garantizar la austeridad en todos los espacios”.

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