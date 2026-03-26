Entre la primera iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que finalmente se aprobó en el llamado “Plan B” hay muchas diferencias. Entre algunas podemos describir la eliminación de la representación plurinominal en el Congreso y la reducción de financiamiento público a los partidos políticos.

El intento por modificar las reglas del juego electoral en México se ha visto marcado por la falta de negociación entre actores políticos: la oposición, los partidos aliados de Morena y, también, los representantes de la autoridad electoral y de la sociedad civil, quienes en diversos momentos del proceso reclamaron la falta de escucha por parte del gobierno.

Por la noche del miércoles, el Senado avaló el llamado “Plan B” de la reforma electoral; luego de que el pasado 11 de marzo los diputados federales desecharan de plano la primera propuesta, que ya venía diluida de un borrador que circuló –sin la anuencia de Sheinbaum—la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

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Pluris, revocación, financiamiento: temas entre plan A y B

En el primer borrador, llamó la atención la eliminación de tajo de 100 diputados plurinominales y de los 32 senadores de lista nacional. La primera iniciativa de reforma electoral, enviada a la Cámara de Diputados, consideraba mantener las 200 curules plurinominales en San Lázaro, pero deshacerse de las 32 en el Senado.

Ya para el Plan B, dicha propuesta se eliminó de tajo, tras varias reuniones a puerta cerrada con los líderes de los partidos aliados —PT y PVEM—. Lo mismo ocurrió con la propuesta de reducir 25% el financiamiento de los partidos políticos.

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Los dirigentes del Verde y del Partido del Trabajo se pronunciaron reiteradamente por “no avalar nada que sea regresivo para la democracia en México”. Ambas propuestas fueron desechadas finalmente rumbo al Plan B.

En la primera propuesta también se hablaba de regular los criterios para llevar a cabo consultas populares, con lo cual se abría la puerta a someter a consulta popular cualquier ley en materia electoral. Tras la postura en contra de los aliados y de la oposición, el Plan B tampoco incluía ese tema.

En contraste, en el Plan B se incluía una propuesta que en el plan inicial no aparecía: modificar la fecha de la revocación de mandato para que pudiera efectuarse en 2027 y no en 2028, como lo marca la ley actual. Con ello, se daba la posibilidad a la presidenta de aparecer en las campañas intermedias.

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El Partido del Trabajo en el Senado votó en contra de los cambios propuestos al artículo 35 Constitucional en materia de revocación de mandato, por lo que quedó eliminado de la minuta enviada a la Cámara de Diputados.

Sobre la eliminación de privilegios, el plan inicial de reforma electoral proponía eliminar el nepotismo en los cargos de elección popular y evitar que se postulen candidaturas a familiares de mandatarios que desempeñen el poder actualmente, pero tampoco pasó al Plan B.

Lo que quedó para Plan B

Entre las cosas que inicialmente propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, sí se quedó que los cómputos distritales comiencen la noche de la elección y no tres días después, cuando se haya avalado la veracidad y originalidad de las actas. Eso, de acuerdo con expertos, podría permitir que urnas “embarazadas” se contabilicen el mismo día de la elección, alterando los resultados finales.

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También se quedó la propuesta de disminuir las regidurías en los municipios y el costo y gasto de los Congresos locales. Diversos especialistas han alertado que esto va contra el federalismo y disminuye la autonomía de los estrados y municipios.

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cdm