El pleno de la Cámara de Diputados, recibió la madrugada de este jueves la reforma denominada Plan B electoral, aprobada en la Cámara de Senadores.

"Honorable asamblea, me permito informar que se acaba de recibir del Senado de la República proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Esta presidencia precisa que los artículos constituciones modificados son el 115, el 116, y adiciona un párrafo al artículo 134", leyó la Presidenta de la mesa directiva Kenia López Rabadán.

Tras la lectura, la diputada del PAN, Nohemí Luna, denunció errores, toda vez que la leyenda de la minuta, se advierte que como parte del proyecto se busca "fortalecer la revocación de mandato", sin embargo, dicha adición fue rechazada en la cámara alta.

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"Hacer muy respetuosamente una aclaración, no sé si oímos, sí entendimos mal, o hay una imprecisión en el proemio de la minuta que se le acaba de dar cuenta que ha llegado esta Cámara de Diputados. El proemio es el umbral de un texto, vislumbra lo que ahí viene, y en el proemio se habla de fortalecer la revocación de mandato, no sé sí en la minuta sí se toque el artículo constitucional o sea un error lo que aquí se ha leído", cuestionó la legisladora albiazul.

"Efectivamente ese es el título con el que se ha remitido el documento de la cámara de origen, reitero; "proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Esta presidencia precisa que los artículos constituciones modificados son el 115, el 116, y adiciona un párrafo al artículo 134", insistió López Rabadán.

Tras su recepción, la minuta fue turnada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-electoral para su dictamen.

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pjm