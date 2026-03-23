Diputadas y diputados federales, integrantes de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, sostendrán un encuentro con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, la cual desarrollará este mismo martes.

La reunión se llevará a cabo al interior de la ASF, y el objetivo es encontrar nuevas rutas para fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción en México.

"El propósito de esta reunión es generar un primer espacio de diálogo institucional, para que el Auditor Superior, comparta su visión de trabajo al frente de la institución, así como las líneas generales que orientarán su gestión, pero sobre todo será una oportunidad para intercambiar aspectos relevantes en materia de fiscalización y combate a la corrupción", señala la invitación en poder de EL UNIVERSAL.

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El presidente de la comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, pidió a las y los integrantes de dicho órgano legislativo no faltar el encuentro.

"Es importante mencionarle, que su asistencia resulta de la mayor relevancia, para fortalecer la coordinación entre esta Comisión y la Auditoría Superior de la Federación, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades como Comisión de Dictamen en la materia", señala el texto.

El encuentro se realizará mañana martes 24 de marzo, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en la Alcaldía Benito Juárez.

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