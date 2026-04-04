Debido al frente frío 43, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes en 15 entidades para esta noche y la madrugada del domingo.

A través de su pronóstico meteorológico, dicha dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió información acerca de lluvias, vientos y temperaturas máximas.

Lluvias

Los 15 estados donde habrá lluvias puntuales fuertes son Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México (Cdmx), Coahuila, Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

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Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte).

: Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y San Luis Potosí.

: Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y San Luis Potosí. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México (Cdmx), Coahuila, Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México (Cdmx), Coahuila, Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Colima, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.

: Colima, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

De acuerdo con el SMN, estar lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, las precipitaciones fuertes o intensas podrían causar el aumento de los niveles ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Vientos

Alusivo a los vientos, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h : Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

: Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Campeche, Ciudad de México (Cdmx), Colima, Estado de México (Edomex), Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

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Temperaturas máximas

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de los 30 a los 45 grados.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Michoacán (centro) y Sinaloa.

: Guerrero (noroeste), Michoacán (centro) y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

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