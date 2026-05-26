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El Colectivo Vecinal de la Colonia Reforma calificó como una burla las declaraciones del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, en las que aseguró que la apropiación y excavación de una calle pública por la empresa Fibra Danhos, es una “invasión mínima por logística”.
Estas afirmaciones, señalaron, son una "burla descarada", especialmente tras revelarse que el Ayuntamiento de la capital del estado ya realiza avalúos para vender, concesionar o permutar la calle al corporativo que construye la plaza comercial denominada “Parque Oaxaca”.
La Privada de las Rosas, una calle pública de la colonia Reforma, fue desaparecida físicamente luego de que la empresa excavó sobre ella a más de 20 metros de profundidad con el objetivo de integrar al estacionamiento subterráneo y privado de lo que será el centro comercial.
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"El Ayuntamiento no está vigilando la legalidad; está operando como el agente inmobiliario de Fibra Danhos", denunció el Colectivo y agregó que las campañas de difamación en redes sociales en contra de sus integrantes, no cambia el hecho de que la Privada de las Rosas es patrimonio del pueblo de Oaxaca y no de un corporativo millonario.
Por ello, nuevamente señaló la apropiación ilegal de zonas públicas y federales por parte del consorcio Fibra Danhos, responsable del proyecto "Parque Oaxaca", así como la omisión y presunta complicidad de las autoridades municipales y estatales.
Desde diciembre de 2025, denunció formalmente la invasión de sus espacios; sin embargo, las autoridades permitieron la instalación de muros de lámina que ocultaron, bajo opacidad, los abusos de la constructora.
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Ante la falta de respuesta, el pasado 16 de mayo de 2026, los vecinos retiraron parte del cercado en la Privada de las Rosas, "descubriendo una escena de destrucción ecológica y urbana absoluta”.
A esto, se agrega la documentación de la tala total de árboles y vegetación del arroyo, afectando gravemente el ecosistema local y la microcuenca; también se han identificado cimientos de propiedad privada asentados sobre suelo que es de orden público.
Finalmente, el Colectivo informó que continuará con la defensa legal y social de su territorio y dignidad.
dmrr/cr
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