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Atizapán de Zaragoza, Méx.- El Consejo Municipal de Protección Civil de Atizapán de Zaragoza se declaró en sesión permanente ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes 2026, con el objetivo de atender posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones previstas entre mayo y noviembre.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del organismo, autoridades municipales informaron que distintas dependencias mantienen acciones coordinadas para reducir riesgos de inundaciones y atender emergencias en caso de contingencia.
Entre las medidas implementadas se encuentra el desazolve de ríos, barrancas y cauces, así como el mantenimiento de líneas de drenaje, vasos reguladores y cárcamos, trabajos realizados por el organismo SAPASA mediante su Protocolo de Contingencias por Temporada de Lluvias.
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La Dirección de Servicios Públicos también reforzó la recolección de basura en zonas identificadas con antecedentes de encharcamientos e inundaciones, con la finalidad de evitar obstrucciones en la red hidráulica.
El gobierno municipal informó además sobre la actualización del Atlas de Riesgo, herramienta que permite identificar puntos susceptibles a inundaciones y establecer acciones de prevención y atención.
En la sesión participó María Isabel García López, directora de Coordinación Municipal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, quien reconoció las acciones preventivas implementadas por el gobierno de Atizapán de Zaragoza durante la actual temporada de lluvias.
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jecg/cr
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