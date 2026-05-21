Atizapán de Zaragoza, Méx.— La tala de árboles y el movimiento de tierra en una zona boscosa entre Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo derivaron en una denuncia presentada por el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza ante autoridades ambientales.

Las acciones fueron detectadas en el Ejido de Espíritu Santo, luego de reportes ciudadanos y recorridos de verificación realizados por personal e ese municipio mexiquense.

Autoridades identificaron apertura de caminos y posibles irregularidades relacionadas con fraccionamientos ilegales.

De acuerdo con los vecinos, en el área identificaron el derribo de árboles, extracción de madera y apertura de caminos sin información pública sobre autorizaciones o cambios de uso de suelo.