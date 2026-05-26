Tuxtla Gutiérrez. - Fuerzas federales de seguridad y militares aseguraron en Tapachula más de 600 paquetes de drogas, un centenar y medio de armas cortas y largas, granadas y cargadores.

En el operativo de cateo realizado en un inmueble habilitado como pensión vehicular fueron incautados 687 paquetes de cocaína, 147 armas cortas, cuatro armas largas, 18 granadas y cargadores para armas cortas.

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Efectivos del Ejército y agentes de la Guardia Nacional (GN) recibieron una denuncia sobre personas armadas dentro del referido inmueble que se ubica en la carretera internacional costera, ruta 200, tramo Tapachula–Arriaga.

Foto: Cortesía FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas, ejecutó una orden de cateo resuelta por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado.

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El operativo fue montado como resultado de los trabajos de investigación, en colaboración con el gabinete de seguridad del gobierno federal, específicamente con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la GN.

El inmueble, la droga, las granadas y las armas aseguradas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continúa la integración de la carpeta de investigación por la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte de cocaína y acopio de armas de fuego.

Foto: Cortesía FGR